20-Jähriger wollte nach Bordell-Besuch mit Traktor vor Polizei flüchten

BEZIRK KIRCHDORF/KREMS. Beim Versuch, mit dem Traktor vor einer Polizeistreife zu flüchten, sind ein 20-Jähriger aus St. Pankraz und sein betrunkener Freund (23) am Mittwoch gescheitert.

Die beiden haben sich zuvor in einem Bordell im Bezirk Kirchdorf an der Krems aufgehalten. Der 23-jährige Traktorbesitzer hatte sein neues Gefährt an dem Tag gekauft. "Offensichtlich war die Freude über den Erwerb derart groß, dass er bei der Überstellung mit einem Probefahrt-Kennzeichen einen Zwischenstopp im Freudenhaus einlegte", schreibt die Polizei in einer Aussendung.

Da er in dem Freudenhaus reichlich Alkohol getrunken hat, ließ sich der 23-Jährige gegen Mitternacht von seinem nüchternen 20-jährigen Freund mit dem Traktor nach Hause fahren.

400 Meter fuhren sie auf der Pyhrnpaß-Bundesstraße (B 138), bis sie von Polizisten aufgehalten wurden.

Der 20-jährige Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, ignorierte das beleuchtete Anhaltezeichen und setzte die Traktorfahrt Richtung Windischgarsten fort. Dann bog er links in eine Zufahrt zu einem Bauernhof ein und wollte über eine schmale Straße flüchten. Ohne Erfolg: Die nachfahrende Polizeistreife hielt die beiden Nachtschwärmer an.

Der führerscheinlose Lenker gab an, der Traktorbesitzer habe ihm gesagt, er solle das Anhaltezeichen ignorieren.

Beide Männer wurden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems angezeigt.

