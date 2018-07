2,4 Millionen Euro von Sozialverein abgezweigt: Prozess

LINZ. Um rund 2,4 Millionen Euro sollen die Ex-Obfrau eines inzwischen liquidierten Sozialvereins und ihr Freund den Verein bzw. das Land Oberösterreich als Subventionsgeber mittels gefälschten Rechnungen und Belegen geprellt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall, der im Vorjahr in der Landespolitik hohe Wellen geschlagen hatte, nun Anklage u. a. wegen schweren Betrugs und Untreue erhoben. Die schwer gehbehinderte ehemalige Obfrau und ihr mutmaßlicher Komplize müssen sich am 17. Juli vor Gericht in Linz verantworten, teilte Philip Christl, der Sprecher der Linzer Staatsanwaltschaft mit.

Der Betrugsschaden zum Nachteil des Landes wird mit 776.000 Euro beziffert, der aus Untreue-Handlungen resultierende Schaden zu Lasten des Vereins mit rund 1,6 Millionen Euro. Das Motiv der 40-jährigen Beschuldigten dürfte Spielsucht gewesen sein. (staro)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema