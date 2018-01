19-Jährige für Scheinehe tagelang in Zimmer gesperrt

LINZ / ROHRBACH. Junge Slowakin wurde von der Polizei aus einem Lokal im Bezirk Rohrbach befreit.

Zwei Slowakinnen hätten Scheinehen eingehen sollen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Gerade noch verhindert werden konnte ein Fall von Menschenhandel in Oberösterreich. Die Opfer: zwei Cousinen aus der Slowakei, 19 und 20 Jahre alt. Mit dem falschen Versprechen, hier arbeiten zu können, wurden die beiden am 8. Jänner nach Linz gelockt.

Doch in Österreich wurden die beiden Frauen getrennt. Die 20-Jährige sollte eine Scheinehe mit einem Inder eingehen, damit dieser eine Aufenthaltsgenehmigung in der EU bekomme. Am 11. Jänner konnte die Frau ihre Entführer überreden, sie spazieren gehen zu lassen. Sobald sie auf der Straße war, lief sie zu den ersten Polizisten, die sie finden konnte, und bat sie um Hilfe.

Mit Unterstützung einer Übersetzerin erzählte sie den Beamten, dass ihre Cousine verschwunden war. Sie vermutete, dass sie festgehalten wurde. Die Entführer erlaubten der 19-Jährigen zwar, per Internet Kontakt mit ihrer Familie zu halten. Sie konnte aber keine Angaben machen, wo sie sich befand. Den entscheidenden Hinweis bekam die Polizei von der engagierten Dolmetscherin, die auch in ihrer Freizeit Kontakt zur Familie der Entführten in der Slowakei hielt.

Flyer fotografiert

"Zuerst wurde sie eine Woche in einem Zimmer eingesperrt. Aber am 15. Jänner sollte sie das Restaurant putzen, das unter der Wohnung lag", sagt die Dolmetscherin. "Als sie beim Putzen einen Folder des Lokals sah, hat sie ihn eingesteckt, fotografiert und das Bild ihrer Familie geschickt."

Die Familie wandte sich an die Dolmetscherin, die sofort die Polizei verständigte. Noch am selben Abend wurde die 19-Jährige aus dem Lokal im Bezirk Rohrbach befreit. Auch sie hätte eine Scheinehe eingehen sollen. Der Lokalbetreiber (43), dessen Bruder (34) und ein Cousin (33), alle drei aus der Türkei, wurden vorübergehend festgenommen. Ebenso wie der 31-jährige Inder wurden sie angezeigt.

