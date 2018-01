19-Jährige festgehalten: dank engagierter Dolmetscherin befreit

LINZ/ ROHRBACH. Eine 19-jährige Slowakin, die in einem Lokal im Bezirk Rohrbach festgehalten worden war, konnte von der Polizei befreit werden. Den entscheidenden Hinweis gab eine Dolmetscherin.

Die Polizei fand die Frau in einem Lokal im Bezirk Rohrbach. Bild: vowe

Ans Licht gebracht hatte den Fall die 20-Jährige Cousine der Frau, die sich am 11. Jänner in Linz hilfesuchend an eine Polizeistreife wandte. Es stellte sich heraus, dass die junge Slowakin offensichtlich Opfer einer Scheinehe war. Vermittelt soll diese ein 31-jähriger in Linz lebender Inder haben. Er soll sie unter falschen Versprechungen nach Österreich gelockt haben, damit sie gegen Bezahlung einen 28-jährigen Inder heirate.

Der Vermittler soll auch ihre 19-jährige Cousine nach Österreich geholt haben. Die 20-Jährige vermutete, dass diese irgendwo festgehalten werde oder eingesperrt sei. Die 19-Jährige hatte zwar zeitweise via Internet Kontakt mit ihrer Familie, konnte aber nicht sagen, wo genau sie sich befand.

Ihr Glück war, dass eine engagierte Slowakisch-Dolmetscherin die Ermittlungen unterstützte. Sie hielt auch in ihrer Freizeit ständig Kontakt mit der Familie der jungen Frau und nahm den entscheidenden Hinweis entgegen: Am 15. Jänner gelang es der 19-Jährigen, die Daten des Lokals, in dem sie eingesperrt war, von einem Folder abzufotografieren und an ihre Familie in der Slowakei zu schicken. Diese wiederum setzte sich mit der Dolmetscherin in Verbindung.

Unmittelbar danach konnte die Polizei die 19-Jährige befreien. Sie hatte sich im ersten Stock eines Lokals im Bezirk Rohrbach befunden. Sie musste als Putzfrau arbeiten. Der Bruder des Lokalbetreibers, ein 34-jähriger Türke, hatte die Frau eingesperrt. Geholfen hatten ihm dabei seinBruder (43) und ein Cousin (33). Die drei Männer sowie der 28-jährige Inder wurden angezeigt.

