17-jähriger Graffiti-Sprayer in Bad Ischl erwischt

BAD ISCHL. Einen 17-jährigen Graffiti-Sprayer aus Linz erwischte die Polizei in Bad Ischl (Bezirk Gmunden). Er gab zu, unmittelbar zuvor eine Gebäudefassade und einige Stromkästen besprüht zu haben.

Aufgefallen war der Jugendliche den Beamten in der Nacht auf den 20. Mai kurz nach 3 Uhr am Morgen. Bei einer Personenkontrolle fanden sie in seiner Tasche eine Farbsprühdose. Neben den Sachbeschädigungen in Bad Ischl gestand der 17-Jährige, sich auch in Pasching als Sprayer betätigt zu haben. Der Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Der Linzer wird angezeigt.

