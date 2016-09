16 Asylberechtigte starten Lehre zum Prozesstechniker

LINZ. Die Hälfte schaffte sechsmonatiges Auswahl- und Qualifizierungsprogramm

Wolfgang Eder Bild: Reuters

Orwa Shaya lebt seit eineinhalb Jahren in Österreich. Der Syrer ist einer von fünf asylberechtigten Jugendlichen, die in der voestalpine in Linz im September eine Lehre begonnen haben. In seiner Heimat hat er eine Bauingenieurwesen-Ausbildung an einer Universität begonnen und nach drei Semestern abgebrochen.

Weitere elf Jugendliche mit positivem Asylbescheid haben in Donawitz, Kapfenberg und Zeltweg eine Ausbildung gestartet. Sie wurden vom voestalpine-Konzern zusätzlich zu den 250 regulären Lehranfängern aufgenommen, berichtet Konzernchef Wolfgang Eder bei einer Pressekonferenz, die eigentlich einer Werkseröffnung gewidmet war (Seite 9).

Insgesamt 33 Asylberechtigte haben ein halbjähriges Auswahl- und Qualifizierungsprogramm, das mit Arbeitsmarktservice und Wifi Linz organisiert wurde, in Linz durchlaufen. Was sie dort gelernt haben, berichten Orwa und Shaho Votman aus dem Irak in noch gebrochenem Deutsch: "Pünktlichkeit, Feilen, mit stressigen Situationen umgehen und sich an Arbeitsregeln halten."

Nur die Hälfte der 33 hat das Auswahlverfahren für einen Lehrplatz in der voestalpine geschafft. Einige haben aber ein Schweiß-Zertifikat erhalten und anderes Rüstzeug für einen Berufseinstieg gelernt.

Geplant ist, in den österreichischen Werken 30 junge Menschen mit positivem Asylbescheid einen Lehrplatz zu geben. "Wir arbeiten daran", sagt Eder. Er verspricht sich davon eine kulturelle Bereicherung.

