1500 Jobchancen und viele Tipps für Einsteiger

LINZ. Heute, Dienstag, findet das Karriereforum statt.

Immer gefragt: Die Bewertung, wie die Social-Media-Profile gelesen werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Welcher Karriereweg ist für mich der richtige? Welchen Eindruck hinterlasse ich mit meinen Auftritten in den Sozialen Medien? Worauf soll ich bei meinem ersten Arbeitsvertrag achten? Wie lang sollte ich eine Krawatte binden?

All diese Fragen werden heute, Dienstag, beim Karriereforum in Linz beantwortet. Die Bandbreite des Angebotes bei der achten Auflage im Palais Kaufmännischer Verein ist groß. Workshops, Beratung an den Messeständen, dazu Wissenswertes im Vortrag über den Arbeitsvertrag.

Das Karriereforum ist mehr als eine reine Jobmesse. Die Veranstaltung von OÖNachrichten und Salzburger Nachrichten bietet umfangreiche Informationen und Serviceangebote rund um Bewerbung, Berufseinstieg und die passenden Aus- und Weiterbildungswege. Das Wifi bietet etwa individuelle Karrierecoachings.

Zielgruppe sind Schüler, Studenten und wechselwillige Nachwuchskräfte. Sie glänzten in den vergangenen Jahren mit ihrer guten Vorbereitung, die die vertretenen Arbeitgeber schätzen. "Die Kandidaten wissen, dass sie einen wichtigen ersten Eindruck hinterlassen. Sie haben sich mit unserer Firma konkret auseinandergesetzt und kommen mit Fragen zu ausgeschriebenen Jobs", hieß es etwa im Vorjahr. Die Arbeitgeber haben mit 1500 Stellen – offene Positionen und Praktikumsplätze – so viele konkrete Einstiegsmöglichkeiten wie noch nie im Gepäck.

Wer seine Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen will, hat bei zwei Ständen die Gelegenheit: Beim AMS werden Word-Dateien, die auf einem USP-Stick mitgebracht werden, analysiert. Der Personalberater Hill wirft einen professionellen Blick auf mitgebrachte Lebensläufe und gibt Tipps, worauf es den Praktikern ankommt.

Das Karriereforum

Heute, Dienstag, startet das Karriereforum um neun Uhr im Palais Kaufmännischer Verein.

Der Eintritt ist kostenfrei.

50 Aussteller präsentieren sich als potenzieller Arbeitgeber oder präsentieren ihre Aus- und Weiterbildungsangebote.

Speziell für Schüler und Studenten gibt es Workshops, wie man sich präsentiert und einen guten Eindruck hinterlässt. Diese sind ausgebucht.

Infos über alle Aussteller und ihre Angebote: www.karriereforum.eu

