15-jähriger Autofahrer lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

MOLLN. Ein 15-jähriger Autofahrer aus Molln (Bezirk Kirchdorf) raste am Dienstagabend vor der Polizei davon. Selbst als sein Wagen mit einem Hirsch zusammenstieß, blieb der Jugendliche nicht stehen.

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei dauerte etwa 20 Minuten. Bild: vowe

Begonnen hatte die Verfolgungsjagd um 22.13 Uhr Uhr, als eine Polizeistreife am Marktplatz in Moll ein Auto zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten wollte. Doch statt stehen zu bleiben, gab der Fahrer Gas und raste durch das Ortsgebiet davon. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene verfolgten die Beamten den Lenker, der auf seiner Flucht Richtung Breitenau Kurven schnitt und immer wieder auf die Gegenfahrbahn wechselte, um das Polizeiauto am Überholen zu hindern.

Etwa zehn Minuten später sprang plötzlich ein Hirsch auf die Straße und stieß mit dem Auto zusammen. Das Tier überschlug sich und wurde auf eine Wiese neben die Fahrbahn geschleudert. Doch der Flüchtende hielt nicht an, sondern raste weiter. Erst um 22.36 Uhr endete die Flucht an einem geschlossenen Schranken. Der Lenker, ein 15-Jähriger, und sein 18-jähriger Beifahrer, beide aus Molln, wurden zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion gebracht. Beide werden angezeigt.

