15-jährige Burschen stahlen Auto

LINZ. Bei den beiden Burschen wurden ein Autoschlüssel, ein Notfallhammer und Marihuana gefunden.

Zwei 15-jährige Burschen haben am Freitag ein Auto aus einer Garage in Hörsching (Bezirk Linz Land) gestohlen. Die Jugendlichen fanden den Schlüssel in einer offenen Garage beim Flughafen und fuhren mit dem Wagen nach Linz. Am Hauptbahnhof fanden Polizisten bei einer Kontrolle den Autoschlüssel und einen Notfallhammer, den die Buben aus einer S-Bahn gestohlen hatten, berichtete die Polizei.

Einer der 15-Jährigen hatte zudem eine geringe Menge Marihuana bei sich. Die Polizei konnte den Schlüssel dem bereits angezeigten Autodiebstahl zuordnen. Das Auto wurde der Besitzerin zurückgegeben. Die beiden Burschen werden angezeigt.

