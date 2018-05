15 Muttertags-Geschenkideen für weniger als 30 Euro

LINZ. Noch zehn Tage, dann ist Muttertag. Für alle, die noch keine Geschenke für Mama oder Oma haben, haben wir ein paar Geschenk-Ideen gefunden:

Blumen. Und was noch? Viele Männer und Kinder fragen sich aktuell, was man am Muttertag wohl schenken könnte. Wir haben das Netz auf einige gute Schnäppchen durchsucht und 15 beliebte Artikel gefunden, die für weniger als 30 Euro zu haben sind.

1. Ein Blumen-Häferl

Der Blumentopf kommt mit einem Bilderrahmen für zwei Fotos im Format 15x10. Kostenpunkt: 19,95 Euro

Hier geht's zum Angebot auf Amazon

2. Ein persönliches Buch

Eine originelle Liebeserklärung zum Ausfüllen und verschenken. Tiefgründige, witzige und emotionale Fragen und Denkanstöße helfen, das zu formulieren, was man sonst nicht in Worte fassen könnte. Das Ausfüll-Buch gibt's um 10 Euro bei Amazon.

3. Der Klassiker: Merci

In jedem Supermarkt erhältlich darf ein ausgewähltes Schoko-Sortiment von Merci am Muttertag nicht fehlen. Kostenpunkt: Etwa 5 Euro.

4. Ein Flascherl Wein

In Vino Veritas produziert Mini-Riesling-Fläschchen mit der Aufschrift "Liebesbeweis". Bestellbar sind die Fläschchen unter mutterland.de für 3,40 Euro. In Vino Veritas hat übrigens Büros in Puchenau und Graz.

5. Badekugeln zum Selbermachen

Eine tolle Idee für ein selbst gebasteltes Muttertagsgeschenk sind Badekugeln. Dazu braucht man Natron oder Backpulver, Zitronensäure, Stärke, Kokosöl, ätherische Öle, Lebensmittelfarbe und Kugel-Formen. Ein Badekugel-Selbermach-Starterset für acht Kugeln finden Sie auf Amazon um 10,94 Euro.

6. Ein Gutschein-Buch

Man will der Mama etwas zurückgeben. Wie würde das besser funktionieren, als mit einem Gutschein-Heft. Einfach ausfüllen und verschenken - das Buch selbst kann bei Amazon für 4,99 Euro bestellt werden.

7. Eine Halskette für Zwei

Die Zusammengehörigkeit bringt man wohl am besten mit aufeinander abgestimmten Schmuck zum Ausdruck. Die Halskette für Mama und Tochter gibt's um 13,99 Euro bei Amazon.

8. Ein gemütliches Kissen

Ebenfalls ein Klassiker unter den Muttertags-Geschenken: Ein flauschiges Baumwollkissen, bestellbar für 5,95 Euro bei Amazon.

9. Ein Schlüsselanhänger

Den Titel "Beste Mama der Welt" geht als Schlüsselanhänger mit auf Reisen. Kostenpunkt: 17,90 Euro, bei Amazon.at.

10. Eine Tasse

Etwas humorvoller, aber nicht minder liebevoll, ist diese Tasse. "Stolze Mama einer wahnsinnig fantastischen Tochter... und ja, sie hat mir diese Tasse geschenkt" - gibt's übrigens auch mit anderen Texten auf Amazon - um 13,80 Euro.

11. Ein graviertes Weinglas

Ein graviertes Rotweinglas mit der Aufschrift "Beste Mama" hat es dieser Tage in die Bestseller-Liste auf Amazon geschafft. das 22,5 Zentimeter hohe Glas ist spülmaschinengeeignet und laut dem Hersteller extrem stoßfest. Kostenpunkt: 13,25 Euro.

12. Eine Kerze mit Botschaft

Auf dem Kerzenhalter ist die Aufschrift "Einen Engel ohne Flügel nennt man Mama" graviert - ideal als Muttertagsgeschenk. Das Produkt hat es ebenfalls in die Bestseller-Liste auf Amazon geschafft. Kostenpunkt: 19,90 Euro.

13. Ein persönliches Schneidebrett

Ein Geschenk, das sofort am Frühstückstisch verwendet werden kann und eine eingravierte Liebeserklärung an die Mutter beinhaltet. Die Ausmaße: 22x14x1 Zentimeter aus Buchenholz. Kostenpunkt: 11,49 Euro.

14. Champagner-Trüffel-Pralinen

Die bekannte deutsche Pralinen-Manufaktur Gmeiner produziert diese Schoko-Spezialitäten. Die 38-Gramm-Packung in Herzform gibt's ab 7,95 Euro.

Hier geht's zum Angebot auf mutterland.de

15. Eine Kette mit Swarovski-Edelstein

Schmuck ist immer ein bewährtes Geschenk am Muttertag. Bei dieser Damen-Halskette mit Swarovski-Kristallen samt Prägung spart man aktuell 75 Prozent - statt 99 Euro kostet das von Pauline&Morgen verkaufte Accessoire nur 24,99 Euro - bei Amazon.at.

