15-Jähriger in Linz von drei Jugendlichen beraubt

LINZ. Auf dem Heimweg wurde ein 15-Jähriger in Linz am Dienstagnachmittag von drei Jugendlichen beraubt und geschlagen.

Ein 15-Jähriger wurde im Linzer Stadtteil Bindermichl überfallen. Bild: vowe

Das Opfer ging gerade im Linzer Stadtteil Bindermichl auf dem Gehsteig in der Werndlstraße nach Hause, als ihn plötzlich drei Jugendliche umringten und seine Wertsachen forderten. Der 15-Jährige weigerte sich jedoch. Daraufhin schlug einer der Angreifer dem Burschen ins Gesicht und verletzte ihn dabei am Auge. Der Linzer gab ihnen seine Wertgegenstände, die drei liefen davon und stiegen vermutlich in einen Bus der Linie 41.

Der Beschreibung zufolge soll der Haupttäter etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, Ausländer, er trug eine Camouflagejacke und einen goldenen Ring mit einem schwarzen Stein.

