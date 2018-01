14-Jähriger nach Konsum von Wasserpfeife ohnmächtig

MATTIGHOFEN.. Ein 14-Jähriger aus Braunau wurde am Donnerstag ohnmächtig und erlitt schwere Gesichtsverletzungen, nachdem er in einer Shisha Bar eine Wasserpfeife geraucht hatte.

Ein 14-Jähriger wurde nach dem Shisha-Konsum ohnmächtig. (Symbolfoto) Bild: APA

Der 14-Jähriger aus Braunau am Inn besuchte gemeinsam mit einem Freund am Abend eine Shisha Bar in Mattighofen. Der Bursche bestellte sich eine Shisha mit der Geschmacksrichtung "Wassermelone". Er sei weder nach einem Ausweis, noch nach dem Alter gefragt worden.

Nach einigen Zügen aus der Wasserpfeife wurde dem 14-Jährigen übel und er musste sich übergeben. Anschließend wollte er mit seinem Freund zur Toilette gehen und wurde auf dem Weg dorthin ohnmächtig. Er stürzte zu Boden und erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Der 14-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Braunau am Inn eingeliefert.

Der Betreiber der Bar wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Der Konsum von illegalen Drogen konnte nicht festgestellt werden.

