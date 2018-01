13-Jährige von minderjährigen Asylwerbern belästigt

LINZ. Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Samstagabend vermutlich von vier afghanischen Asylwerbern begrapscht.

Der Vorfall ereignete sich bei der Eisdisco. Bild: OÖN

Der Vorfall ereignete sich bei der Eisdisco in Linz. Das Mädchen wandte sich an den Sicherheitsdienst der Eislaufhalle und teilte diesem mit, dass mehrere Burschen sie am Hintern und an den Brüsten begrapscht hätten.

Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst, einer Freundin des Mädchens und der Polizei konnten drei der Täter rasch ausfindig gemacht werden. Ein vierter konnte nach Discoschluss gestellt werden.

Der Haupttäter ist erst zwölf Jahre alt. Er, zwei ebenfalls minderjährige und ein strafmündiger Mittäter wurden angezeigt und ihrem Betreuer übergeben.

Das Sicherheitspersonal ersucht Eisdisco-Besucher sich bei derartigen Vorfällen beim Sicherheitsdienst zu melden.

