120 Meter von Schneebrett mitgerissen Tourengeher überlebte Lawinenabgang

VORDERSTODER. Alpinist schaffte es ins Tal und gab noch Entwarnung bei der Bergrettung.

Thomas Popp, Bergrettung Vorderstoder Bild: Privat

Glück im Unglück hatte am Mittwoch in der Früh ein Skitourengeher (45) aus Pupping. Der Mann war mit einem Freund im Loigistal in Vorderstoder unterwegs, als er selbst plötzlich eine Lawine auslöste und von den Schneemassen mitgerissen wurde. Die Lawine riss den Mann etwa 120 Meter talwärts. Dennoch schaffte es der Mann, nicht verschüttet zu werden. Er kam auf dem Lawinenkegel zum Liegen, prallte aber mit seinem Kopf gegen einen Baum. Mit Hilfe seines Begleiters konnte der Puppinger selbst ins Tal absteigen und zur Behandlung ins Klinikum nach Wels fahren, wo er inzwischen schon wieder entlassen wurde.

Die beiden Männer wollten über eine steile Rinne auf die Wildalmleiten aufsteigen, als das Unglück passierte. Der Begleiter wurde glücklicherweise nicht von der Lawine erfasst, weil er wegen des steilen Geländes einen Sicherheitsabstand eingehalten hatte.

Trotz des Unfalls bewahrte der Alpinist seine Geistesgegenwart und rief die Bergrettung in Vorderstoder an, um dort bekannt zu geben, dass er wohlauf sei und keine Suchaktion gestartet werden müsse. "Das ist absolut vorbildlich", sagt Thomas Popp von der Bergrettung Vorderstoder. "Denn sonst suchen wir stundenlang nach einem vermeintlichen Lawinenopfer. Der Anruf des Mannes hat einen Fehlalarm vermieden", sagt Popp. Die Stelle, wo die Lawine abging, kennt der Bergretter genau. "Gestern herrschte dort Warnstufe zwei, also mäßige Gefahr. Dort ist es aber derzeit wegen der Windverhältnisse riskant."

Auch im Tiroler Zillertal überlebte eine Alpinistin einen Lawinenabgang. Die 46-Jährige aus Deutschland wurde am Sidan-Joch vom Schneebrett erfasst und 40 Meter mitgerissen. Sie wurde vom Notarzthubschrauber ins Spital nach Kufstein transportiert.

