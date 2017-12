100 km/h Wind und Schneetreiben: Hüttenwirt rettete Gäste

HALLSTATT. Ein beherzter Hüttenwirt und sein Mitarbeiter stiegen am Samstagabend in der Dunkelheit und bei widrigen Wetterverhältnissen zu ihren verirrten Gästen ab und brachten sie so sicher zur Hütte.

Der Aufstieg zur Simonyhütte um dort Silvester zu verbringen hätte für zehn Personen fast in einer Tragödie geendet: Die zwei Gruppen stiegen unabhängig von einander vom Krippenstein aus zu der Hütte auf, konnten aber bei dichtem Schneetreiben und Windspitzen von bis zu einhundert Stundenkilometern am frühen Abend nicht mehr weiter. Dem beherzten Hüttenwirt haben sie vielleicht ihr Leben zu verdanken.

Aber zurück zum Anfang: Um die Mittagszeit startete zuerst eine Gruppe aus Ettlingen in Deutschland mit Schneeschuhen ausgerüstet in Richtung Simonyhütte. Das Quartett stieg vom Krippenstein zuerst über die Skipiste in Richtung Gjaidalm ab.

Einen Stunde später machten sich sechs Österreicher, geführt von einer 26-Jährigen aus Oftering, mit den Tourenskiern über die bereits fast fertige Radrakspur auf den Weg. Der Zustiegsweg liegt im freien Skiraum, ist allerdings meist präpariert und hoch frequentiert.

Gegen 15:30 Uhr verließ die Gruppe im Bereich der "Speikleitn" die Radrakspur und wollte über den Sommerweg das letzte Stück zur Simonyhütte aufsteigen. Mittlerweile erheblicher Wind erschwerte das Unterfangen, auch die Seilsicherung war unter dem Schnee. Deshalb entschlossen sich die Skifahrer recht weit oben wieder umzukehren.

Mittlerweile trafen auch die deutschen Schneeschuhwanderer im Bereich des Sommerwegs ein und schlossen sich den Österreicherin an. Laut Polizei gab es hier den ersten Kontakt mit dem Hüttenwirt.

Die Dunkelheit brach herein, der Wind frischte mit Böen um 80km/h auf und erste Materialschwierigkeiten, wie etwa der Verlust von Klebefellen auf den Leihskiern, machten den zehn Personen zu schaffen. Zudem hatten sie mittlerweile die Orientierung verloren.

Deshalb stiegen der Hüttenwirt und sein Mitarbeiter mit einer weiteren Person in Richtung Wildkarkogel zu den Personen ab. Trotz Dunkelheit, dokumentierten Sturmböen um mittlerweile 100 km/h und Schneetreiben konnte der Hüttenwirt seine Gäste finden. Er brachte sie sicher zur Simonyhütte, wo alle gegen 19 Uhr leicht unterkühlt, aber unverletzt eintrafen.

Alle zehn Beteiligten waren gut ausgerüstet. Mehrere unglückliche Umstände brachten sie in diese Situation, wie alle bedauerten. Der prognostizierte Schlechtwettereinbruch kam laut Auskunft des Hüttenwirts pünktlich.

Die Simonyhütte ist eine Schutzhütte des Alpenverein Austria. Sie liegt im Dachsteingebirge auf einer Seehöhe von 2203 Meter. Sommer wie Winter ist die Simonyhütte ein viel frequentierter Stützpunkt für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Skibergsteiger und Schneeschuhwanderer. Geführt wird die Hütte von Hüttenwirt Christoph Mitterer und seinem Team.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema