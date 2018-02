10-jähriger Bub in Linz von Straßenbahn erfasst

Ich finde es schrecklich, dass an der gleichen Kreuzung an einem Morgen gleich 2 Unfälle passieren. ):

Die Kreuzung ist T-förmig gebaut, man muss also zwangsweise bei FußgeherInnen-Grün in die Dornacher Straße einbiegen.



Auch ein grober und gefährlicher Unfug - den ich bislang nicht abstellen konnte: Ab 20h wird die Ampel auf Blinklicht gestellt. Soweit so gut.

Kommt dann eine Straßenbahn daher, werden alle Ampeln (auch die Fußgängerampeln) auf Rot gestellt, bis die Straßenbahn durchgefahren ist. Dann geht es nahtlos in die Gelbblinkerei zurück und alle VerkehrsteilnehmerInnen müssen schauen, wie sie´s auf die Reihe bringen... Gefährlich!