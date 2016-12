1,8 Promille: Alkolenker verursachte Unfall im Innviertel

SCHARDENBERG. Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut hat sich am Freitagnachmittag ein 70-jähriger Innviertler hinter das Steuer seines Pkws gesetzt und einen Unfall verursacht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt Bild: www.ff-schardenberg.at

Der Pensionist aus dem Bezirk Schärding war am 23. Dezember gegen 16:30 Uhr von Passau kommend in Richtung Schärding unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw verlor.

In der Ortschaft Grub geriet der 70-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn der Landesstraße 506. Dort kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-Jährigen aus Schärding.

Der 70-Jährige musste von der Rettung versorgt und in das Krankenhaus Schärding gebracht werden. Sein Unfallgegner blieb unverletzt.

Der Audi und der Peugeot wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schardenberg übernahmen die Aufräumarbeiten.

Ein Alkotest ergab bei dem Pensionisten einen Wert von 0,91 mg/l, was in etwa einem Blutalkoholwert von 1,8 Promille entspricht, teilte die Polizei am Samstag mit.

