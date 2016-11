voestalpine investiert nach Großauftrag

LINZ. Über einen 600-Millionen-Dollar-Auftrag, umgerechnet 560 Millionen Euro, freut sich die Linzer voestalpine.

Dieses Heckmittelstück wird an mehreren Standorten produziert. Bild: voestalpine

Ein nicht genannter deutscher Premiumhersteller kauft über mehrere Jahre Baugruppen wie Querträger, Dachrahmen oder Heckkomponenten. Benötigt werden die Teile in Mexiko, aber auch in Europa und Asien. Darum löst dieser Großauftrag Investitionen an mehreren Standorten mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro aus.

Der Großteil wird in Mexiko realisiert. Dort wird ein Werk um 15 Millionen Euro errichtet. In Aguascalientes wird eine Halle mit sechs Montageanlagen – unter anderem für höchstfeste Teile – ausgestattet. Gestartet wird im Herbst 2017, der Vollbetrieb mit 80 Arbeitsplätzen ist für Juli 2018 geplant.

Von den Abschottungsvorhaben des kommenden US-Präsidenten Donald Trump lässt sich das Unternehmen nicht verunsichern: "Vor allem europäische Automobilhersteller sind in Mexiko engagiert. Daran ändern auch die aktuellen politischen Entwicklungen im Nachbarland USA nichts", sagte voestalpine-Chef Wolfgang Eder.

Um mehr als 14 Millionen Euro baut der Konzern Automotive-Werke in Deutschland und Rumänien aus. In Dettingen und Arad (Rumänien) werden neun Montage-Anlagen installiert. Das bringe 55 neue Arbeitsplätze, heißt es. "Dieser Auftrag ist der Beweis dafür, dass wir mit unserer Internationalisierungsstrategie auch die Standorte in Europa stärken", erklärt Peter Schwab, der im Vorstand für die Automotive-Sparte verantwortlich ist. Der Standort in Dettingen wird den Auftrag für alle anderen Werke übergreifend koordinieren.

Ein weiterer Teil des Großauftrags wird in China abgearbeitet. Mit einer Tochterfirma in der Nähe von Peking kommt in der Volksrepublik ein neuer Standort hinzu.

Erste Lieferungen sollen den Standort bereits Ende Mai 2017 verlassen, der Vollbetrieb sei hier für November 2018 anberaumt, teilt das Unternehmen mit. 30 Mitarbeiter seien verantwortlich, dass regional punktgenau an die Anlage des Kunden geliefert werde.

