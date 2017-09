voestalpine investiert 140 Millionen in Donawitz

DONAWITZ. Weltweit modernstes Drahtwalzwerk eröffnet.

High-Tech-Drähte aus Donawitz Bild: (Werk)

Es ist eine High-Tech-Anlage, die die voestalpine gestern, Dienstag, im steirischen Donawitz eröffnet hat. Um 140 Millionen Euro hat der Linzer Konzern das – eigenen Angaben zufolge – modernste Drahtwalzwerk der Welt errichtet, wo stahlbasierte Drähte, insbesondere für die Autoindustrie hergestellt werden. Die Anlage wird von gerade einmal vier Mitarbeitern gesteuert, wie voestalpine-Generaldirektor Wolfgang Eder in einem OÖN-Interview erklärte.

Denn die 700 Meter lange Walzstraße verfügt über ein Monitoringsystem mit mehr als 2000 datenerfassenden Sensoren. 15.000 Parameter werden während des Produktionsprozesses kontinuierlich aufgezeichnet. "Diese neue Technologie ermöglicht es uns, alle Prozess-Schritte in Echtzeit auszuwerten und laufend zu optimieren", sagte Franz Kainersdorfer, im Vorstand für die Division Metal Engineering verantwortlich. Die neue Linie löst die seit 1979 bestehende Walzstraße am Standort ab. Die 450 Mitarbeiter wurden auf die neuen Produktionsabläufe intensiv geschult.

Auf der Anlage werden Drähte mit Durchmessern zwischen 4,5 und 60 Millimeter hergestellt. Mehr als die Hälfte des in Donawitz produzierten Drahtes geht als Vormaterial in die Autoindustrie. Dort wird es zu Zylinderkopfschrauben, Stoßdämpfer- und Kupplungsfedern oder Airbag-Patronen weiterverarbeitet. 120 Kilogramm Endprodukte aus Draht werden in einem modernen PKW verbaut.

Regionale Wertschöpfung

Laut einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts generierte die voestalpine während des Baus eine regionale Wertschöpfung von 60 Millionen Euro. Der in Österreich durch das Investment erzielte Produktionswert in Form von Sach- und Dienstleistungen beträgt 150 Millionen Euro. 20 Millionen Euro an Steuer- und Sozialbeiträgen wurden im Zuge des Projekts geleistet.

Die Investitionen in Zahlen

140 Millionen Euro investiert die voestalpine in das – eigenen Angaben zufolge – weltweit modernste Drahtwalzwerk. Allein in der Bauphase sei eine regionale Wertschöpfung von mehr als 60 Millionen Euro generiert worden.

550.000 Tonnen Walzdraht produziert der Konzern künftig im steirischen Donawitz. Hauptabnehmer ist die Autoindustrie. Beliefert werden auch Energie-, Bau- und Maschinenbauindustrie.

400km/h beträgt die maximale Durchlaufgeschwindigkeit. Die stahlbasierten Drähte mit Durchmessern von 4,5 bis 60 Millimetern werden über elf verschiedene Walzwege produziert.

Gesteuert wird die 700 Meter lange Walzstraße mittels 2000 datenerfassenden Sensoren und 15.000 Parametern.

