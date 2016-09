voestalpine-Ausbau: Mehr Autobleche aus Linz

LINZ. 30 Millionen Euro investiert voestalpine in zweites Platinenwerk VW & Co beziehen pro Jahr aus Linz 20 Millionen gestanzte Teile.

Stahltafeln nach dem Zuschnitt – vor dem Verschweißen Bild: (voestalpine)

Seit gut zwei Wochen läuft das neue, zweite Platinenwerk auf dem Linzer voest-Gelände im Vier-Schicht-Betrieb. Das bedeutet 70 zusätzliche Job am Standort. Gestern wurden die Hallen, in die 30 Millionen Euro investiert wurden, offiziell eröffnet.

Mit diesem neuen Werk sei ein Technologiesprung verbunden, sagt der spartenverantwortliche Vorstand Peter Schwab. Sowohl die neue Stanzanlage, als auch Schweißanlage werden neben Stahl auch Aluminium verarbeiten können. "Wir fürchten uns nicht vor dem Leichtmetall. Wir werden es vermehrt verarbeiten – wenn es der Kunde wünscht", sagt Schwab.

Platinen sind im Jargon der voestalpine Blechtafeln, die zugeschnitten und gestanzt werden – etwa das Ausgangsmaterial für Autotüren, die daraus gepresst werden. Werden zwei unterschiedliche Blechtafeln miteinander verschweißt, spricht man von lasergeschweißten Platinen. Dabei geht es darum, Gewichtsvorteile zu nutzen, in dem man etwa dünnere und dickere Materialen verbindet. "Als vor fast 20 Jahren mit der Erzeugung lasergeschweißten Platinen begonnen wurde, konnte die Autoindustrie rasch Gewichtsvorteile von einigen Kilogramm pro Teil erzielen", sagt Schwab.

300 Gramm pro Teil leichter

Inzwischen werden auch kleinere Autoteile wie Aufhängungen, Autositz-Teile aus geschweißten Platinen nachgefragt. "Da können Gewichtsvorteile von 200, 300 Gramm pro Stück erzielt werden. Weil gleichzeitig aber nicht mehr zwei oder drei Platinen, sondern gut 20 pro Fahrzeug verbaut. Damit summiert sich der Gewichtsvorteil auf mehrere Kilogramm", erklärt Jürgen Resch, Geschäftsführer der beiden Platinenwerke in Linz.

Im alten Werk können 15 Millionen Bauteile hergestellt werden, mit dem zweiten kommen weitere fünf Millionen dazu. "Damit ist das der absolut größte Platinenstandort der Welt", schwelgt Schwab in Superlativen. Und noch ein Rekord: Die Schweißanlage stellt alle zwei Sekunden einen Teil her, damit sei sie die schnellste weltweit. Auf der Kundenliste stehen alle Autohersteller in Europa, Entwicklungspartner sind die Premiumhersteller, wie Mercedes, Audi und BMW oder Porsche. Die Autositzteile werden etwa für Fiat und Jeep gebaut.

Diese bisher voestalpine Europlatinen genannte Firma wird umbenannt in voestalpine Automotive Components Linz. Sie machte zuletzt mit 200 Mitarbeitern 113 Millionen Euro Umsatz. Innerhalb von drei Jahren sollen es 160 Millionen Euro sein.

Konzernchef Wolfgang Eder sieht in dem Bereich Leichtbau enormes Potenzial. Einer der Treiber der Entwicklung sei die E-Mobilität.

