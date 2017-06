ewe forciert im Jubiläumsjahr Export

PASCHING. Küchenbauer mit Produktion in Wels und Freistadt feiert 50. Geburtstag.

Die Welt der österreichischen Küchenerzeuger ist in den vergangenen Jahren härter geworden. Erzeuger wie Braal sind verschwunden, deutsche Küchenfabriken haben sich einen Gutteil des Marktes geschnappt. Die großen Möbelhäuser haben eigene Marken kreiert, um der Vergleichbarkeit zu entgehen.

In diesem Umfeld forciert ewe nun den Export, weil der heimische Markt extrem umkämpft ist. "Dennoch haben wir es geschafft, den Durchschnittspreis für unsere Küchen zu steigern", sagt Geschäftsführer Christian Rösler, der seit 2007 an Bord ist. Während eine durchschnittliche Küche in Österreich für weniger als 5000 Euro mit Geräte verkauft wird, kaufen ewe-Kunden um rund 16.000 Euro eine Küche. Vor allem mit der noblen Intuo-Marke sei die Absicherung des Marktes nach oben gelungen. Was ewe forcieren will, sind kleinere, kostengünstigere Lösungen. "Da wollen wir besser werden", sagt Rösler. So wird das Jubiläumsmodell in einer großen und kleinen Variante präsentiert.

Im Vorjahr hat der Küchenbauer mit den Marken ewe, FM und Intuo einen Umsatz von 76,8 Millionen Euro gemacht. Das sei ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

Heuer will ewe den Vorjahresumsatz halten. Dies sei durchwegs ambitioniert, weil die Zusammenarbeit mit kika im Sommer ausläuft. Rösler forciert die Zusammenarbeit mit Küchenstudios und Fachhandelspartnern.

20 Prozent betrage der Exportanteil inzwischen. Der wichtigste Exportmarkt ist Deutschland. Nach dem Verkauf einiger Schwesterbetriebe sind ewe und Intuo die einzigen Marken des schwedischen Nobia-Konzerns, die auf dem deutschen Markt vertreten sind.

2017 laufen die Vorbereitungen, um 2018 auch in den Niederlanden, Slowenien und Kroatien mit Händlern präsent zu sein, sagt Rösler. Schon im Vorjahr sei das Wachstum primär dem Export geschuldet gewesen, sagt der Geschäftsführer.

Die Geschichte

1967 kauft Wilhelm Pacher das von Rudolf Eisenhuber in Wels gegründete Unternehmen. Er stellt die Produktion auf Einbauküchen um. Der Firmenname resultiert daraus.

1973: Die Zusammenarbeit von ewe und Coop-Himmelb(l)au beginnt. Die erste Küche, die als Kommunikationszentrum konzipiert ist, macht ewe zum Trendsetter.

1986: FM Küchen in Freistadt wird übernommen.

2004: Übernahme von ewe/FM durch die Nobia-Gruppe mit Sitz in Stockholm.

2009: Start der Marke Intuo.

