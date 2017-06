dayli-Gläubiger erhalten vorerst elf Millionen Euro

LINZ. Vier Jahre nach Insolvenz und Schließung der Drogeriemarkt-Kette dayli (vormals Schlecker) erhalten die Gläubiger nun erstmals Geld.

Verfahren noch nicht zu Ende (OÖN/uru) Bild:

In einer am gestrigen Freitag am Landesgericht Linz abgehaltenen Verteilungstagssatzung wurde die Ausschüttung von 11,4 Millionen Euro und damit eine Quote von zehn Prozent für die rund 1200 Gläubiger beschlossen, so der KSV1870 in einer Aussendung.

Nach Einschätzung der Kreditschützer wird das Insolvenzverfahren die Gerichte noch längere Zeit beschäftigen. Für die Gläubiger von dayli sollten sich zusätzlich zu den ersten zehn Prozent noch weitere Ausschüttungen ausgehen, erwartet der Leiter der Linzer KSV-Niederlassung, Otto Zotter. Es werde am Ende des Verfahrens "möglicherweise sogar eine Zwei an der vorderen Stelle der Gesamtquote stehen", sagte Zotter.

dayli war gemessen an der Zahl der Dienstnehmer die größte Firmeninsolvenz in Oberösterreich. Die Schulden betragen laut KSV aktuell 114 Millionen Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema