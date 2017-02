Zweite Generation rückt bei Mühlviertler Gartenhaus-Bauer nach

NEUFELDEN. Erfolgreiches Jahr 2016 für Biohort: Zusätzliche Exportländer, neue Vertriebspartner, mehr Umsatz und konkrete Baupläne.

Neues Management-Team bei Biohort: Sohn Maximilian, Vater Josef Priglinger und Mario Stifter Bild: (Biohort)

Biohort-Geschäftsführer Josef Priglinger stellt die Führung des Unternehmens breiter auf. Im Herbst 2016 ist Sohn Maximilian (28) in den Familienbetrieb eingestiegen. Er war zuvor beim Feuerwehrausstatter Rosenbauer und wird sich um Produktion und Projekte kümmern. Seit gut einem Jahr ist Mario Stifter (37) im Unternehmen. Er war früher in der Raiffeisen-Einkaufsfirma GDL und ist für den Einkauf und den Vertrieb für alle nicht deutschsprachigen Länder verantwortlich. Mit 2018 sollen die beiden die Geschäftsführung übernehmen.

Josef Priglinger (59) wird von einer neuen Holding aus die strategische Geschäftsführung wahrnehmen. 210 Mitarbeiter beschäftigt das Mühlviertler Unternehmen inzwischen. In den 20 Jahren seines Bestehens habe sich Biohort zum Marktführer für Stauraum-Lösungen aus Metall im Garten gemausert, sagt Priglinger. Und die Geschäfte laufen weiter gut: Nach einem Umsatzplus von 29 Prozent im Jahr 2015 hat das Jahr 2016 einen Zuwachs von 16 Prozent auf 47,5 Millionen Euro gebracht.

2017 kommt Fahrrad-Garage

Rund 25.000 Gerätehäuser und noch einmal so viele Aufbewahrungsboxen wurden im Vorjahr erzeugt. Das Marktwachstum kommt aus dem verstärkten Export in weitere europäische Länder (der Exportanteil liegt bei 86 Prozent) – und mit der neuen Vertriebsschiene Möbelhandel. "Wir hatten bei der Gartenmesse in Köln im Vorjahr einen zweiten Stand in der Halle der Möbelhändler", erzählt Priglinger. Seither sei man in den großen Handelsketten wie XXXLutz und kika gelistet. Wichtige Vertriebsschienen sind auch die Handwerkermärkte von OBI bis Bauhaus und Hornbach.

Heuer bringt Priglinger ein Produkt zur Fahrradaufbewahrung auf den Markt. Die Minigarage mit 1,5 Meter Höhe gelte im Baurecht nicht als Gebäude und könne daher ohne Anmeldung und Genehmigung in Vorgärten aufgestellt werden, sagt der Firmenchef.

Plangemäß laufe das Erweiterungsprojekt in Herzogsdorf. Dort werden ab 2019 hochautomatisiert alle kleinen Stauraumlösungen erzeugt. 20 zusätzliche Jobs bringe der Standort, der mit 19 Millionen Euro Investment-Volumen veranschlagt ist. Seit Herbst hat Biohort ein Arbeitszeitmodell mit einer Wochenarbeitszeit von 32 Stunden im Winter, 45 Stunden von März bis Juli und 38,5 Stunden von Juli bis Oktober. "Das hilft uns, weil wir an die Grenzen bei Lagern kommen", sagt Priglinger.

Mehr zum Thema