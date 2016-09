Zulieferkonzern Bosch investiert kräftig in Linz

LINZ. Erweiterung wurde gestern feierlich eröffnet.

Christian Ganser (Standortleiter Bosch Linz) Uwe Gackstatter, Vorsitzender des Bosch Bereichsvorstands Diesel Systems, Bürgermeister Klaus Luger, Landeshauptmann Josef Pühringer und Bosch Österreich-Chef Klaus Peter Fouquet Bild: Werk

Acht Millionen Euro hat der deutsche Zulieferkonzern Bosch in den vergangenen Monaten in seinen Standort in Linz investiert. Ausgebaut wurde das Entwicklungszentrum, in dem vor allem an Injektoren für größere Dieselmotoren geforscht wird. Linz hat für diese Produktgruppe die Leitentwicklung im Konzern übernommen.

Gestern, Freitag, wurde die Erweiterung in Anwesenheit der Politik, aber auch ranghoher Vertreter des Bosch-Konzerns gefeiert. Neben Bosch Österreich-Chef Klaus Peter Fouquet war auch Uwe Gackstatter, Vorsitzender des Bosch Bereichsvorstands Diesel Systems, eigens angereist.

Die Bauarbeiten in Linz wurden im Eilzugtempo durchgezogen. Nach der internen Konzernfreigabe und dem Grundstückskauf sei in Rekordzeit von sechs Monaten gebaut worden, erzählt Standortleiter Christian Ganser. Erschwerend kam hinzu, dass Ende Februar ein Brand wesentliche Teile der Messtechnik zerstört hat, sodass neben dem Neubau auch die Brandsanierung durchgeführt werden musste. "Da haben wir schon ordentlich geschwitzt", sagt Ganser.

Jetzt, da alle Arbeiten abgeschlossen sind, präsentiert sich der erweiterte Standort mit einem modernen Bürokonzept und Platz für weitere 30 Mitarbeiter. Derzeit sind 220 Leute bei Bosch in Linz beschäftigt. Gansers Ziel ist nun, sich für weitere Themen und Projekte im Konzern zu bewerben und deren Entwicklung nach Linz zu holen. Der Bosch-Konzern hat gut 90 Entwicklungsstandorte, die im täglichen Wettbewerb stehen. (sd)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema