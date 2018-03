Zu viele Fitness-Studios? Preisdruck im Markt steigt

LINZ. Große Fitness-Studio-Ketten heizen den Wettbewerb an.

1177 Fitness-Studios gibt es in Österreich, davon sind 175 in Oberösterreich. Bild: Colourbox

"Fitness ist kein Trend mehr, sondern ein fixer Bestandteil im Leben der Menschen", sagt Gottfried Wurpes. Der Geschäftsführer des Leondinger Unternehmens "The Fitness Company", das Fitness-Geräte auf der ganzen Welt vertreibt, behauptet: "Wenn jemand bis ins hohe Alter gesund bleiben will, dann hilft nur eines: Krafttraining."

Wurpes’ Aussage passt zu den aktuellen Zahlen der Fitnessbranche: Denn diese lässt ihre Muskeln spielen. In Österreich gibt es derzeit 1177 Fitness-Studios (Stichtag 31.12.2017), um 70 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mitglieder liegt laut Wirtschaftskammer bei knapp 700.000. In den vergangenen fünf Jahren wuchs sie um 100.000. Bei den Bundesländern herrscht ein Kopf-an-Kopf-Rennen: In Wien und Niederösterreich liegen je 212 Studios, in der Steiermark sind es 210. Oberösterreich folgt mit 175 Studios.

Der Zuwachs an Studios und Mitgliedern bringt jedoch eine Schwierigkeit mit sich: Der Markt scheint an seine Grenzen zu stoßen. Der Umsatz der Branche lag im Vorjahr laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Branchenradar bei rund 241 Millionen Euro. Er steige aber nicht in Relation zur Zahl der Studios, sagt Gerhard Span, Branchenobmann in der Wirtschaftskammer.

Harter Wettbewerb

Neue Anbieter finden kaum Platz, vor allem in Ballungszentren. Dort werben viele Ketten auf engem Raum um die Gunst der Kunden. Span unterscheidet zwischen drei Arten von Studios: Premium, Diskonter und zielgruppenorientierte Einrichtungen. "Der Verdrängungswettbewerb ist hart", sagt er. Dass etliche Anbieter so schnell wie sie gekommen sind auch wieder vom Markt verschwinden, hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt.

Große Ketten wie Clever fit oder Fitinn strecken ihre Fühler flächendeckend aus und drücken die Preise. Bei Clever fit ist das Monatsabo ab 19,99 Euro erhältlich. Fitinn wirbt mit denselben Kosten – zusätzliche Services, etwa die Dusche, kosten extra. Im Schnitt geben die Österreicher in einem Fitness-Studio 50 Euro pro Monat aus, bei Premium-Studios (mit z. B. Wellness und Trainingsanalyse) beginnt es ab 70 Euro.

Wie Span sieht auch Wurpes den Markt in Österreich gesättigt. "Wenn Sie mich fragen, ob man in Wien noch ein Studio braucht, sage ich aus heutiger Sicht nein. Aber wenn Sie nach London fahren, sehen Sie an jeder Hausecke ein Studio. Ein Fitnessclub ist dort wie ein Nahversorger." Wurpes geht davon aus, dass sich "der Markt differenzieren" wird. Damit meint er Angebote, die auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind.

Span sieht vor allem bei Single-Haushalten und älteren Menschen Chancen. "Die Leute möchten sich im Ruhestand fit halten."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema