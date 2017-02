Zehn Handyversichungen im Vergleich

LINZ. Das neueste Handy kann schon mal 700 Euro kosten. Ärgerlich, wenn das teure Smartphone dann herunterfällt oder gestohlen wird. Wie decken Versichungen Schäden ab? Die AK verglich Handyversichungen.

Symbolbild Bild: Reuters

Eine Handyversicherung verspricht in solchen Fällen Ersatz bzw. Reparatur zu leisten und verschafft dem Handybesitzer das gute Gefühl, im Schadensfall gut abgesichert zu sein. Wie die aktuelle Erhebung von zehn Handyversicherungen zeigt, sind jedoch viele Schadensfälle gar nicht gedeckt oder hohe Selbstbehalte zu bezahlen. Die Prämien dafür sind saftig: Eine Versicherung mit Diebstahlschutz für ein Handy im Wert von 499 Euro kostet beispielsweise zwischen 36 und 131 Euro im Jahr. Handyversicherungen sind daher nur für sehr teure Geräte eine Überlegung wert.

Welche Schäden deckt eine Handyversicherung ab?

In allen Produkten gedeckt sind Schäden durch Bodenstürze, Bruch- und Flüssigkeitsschäden. Werden Eigentumsdelikte mitversichert, besteht Schutz auch bei Diebstahl, Einbruch und Beraubung. Im Falle eines Totalschadens oder bei Verlust durch Diebstahl gibt es entweder ein gleichwertiges Handy oder eine finanzielle Entschädigung, die bei manchen Versicherungen aber bereits im ersten Jahr nur mehr 50 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises beträgt.

Leistungsausschlüsse und Obliegenheiten

Displayschäden führen die Liste der häufigsten Handyschäden klar an, gefolgt von Bedienungsfehlern, Flüssigkeitsschäden und Diebstahl. Doch gerade in diesen Fällen gibt es in den Versicherungsbedingungen besonders häufig Ausschlüsse und sehr strenge Voraussetzungen (Obliegenheiten) für den Versicherungsschutz.

So wird z.B. bei Diebstahl von manchen Versicherungen gefordert, dass das Handy in persönlichem Gewahrsam sicher mitgeführt wurde. Eine Versicherung sieht sogar explizit vor, dass der Versicherungsschutz verloren geht, wenn das Handy auch nur kurzfristig unbeaufsichtigt abgestellt oder abgelegt wird. Bei Veranstaltungen bzw. allen Arten von Menschenansammlungen bestehe schon dann kein Schutz, wenn das Gerät nicht gesichert in Innentaschen von Kleidungsstücken, körpernah bzw. am Körper getragen wird.

Bei „unsorgfältigen Umgang“ zahlen Versicherungen ebenfalls nicht. Einer Konsumentin wurde die Reparatur ihres Smartphones nach einem Sturzschaden mit der Begründung verweigert, dass das Handy in ihrer Handtasche nicht sicher genug verwahrt gewesen sei. Da nutzte auch die teure Premium-Versicherung nichts. In einem anderen Fall war einer Konsumentin das Handy in die Toilette gefallen. Die Versicherung lehnte die Deckung des daraus resultierenden Flüssigkeitsschadens mit der Begründung ab, dass das Handy nicht „sicher und vorausschauend“ verwahrt worden sei.

Tipps:

- Schließen Sie eine Handyversicherung nicht automatisch mit dem Kauf ab, sondern informieren Sie sich gut über die Versicherungsleistung.

- Überlegen Sie, ob sich in Ihrem individuellen Fall eine Versicherung lohnt, oder ob Sie die Prämien lieber selbst für den Schadensfall oder ein neues Handy zur Seite legen.

- Melden Sie einen Schadensfall unverzüglich, wahrheitsgemäß und umfassend und zeigen Sie Diebstahl auch sofort bei der Polizei an.

- Wenn Sie im Schadensfall eine Ablehnung von der Versicherung erhalten, können Sie sich gerne an den Konsumentenschutz wenden. Die Experten/-innen der AK Oberösterreich unterstützen Sie gerne!

Das Gesamtergebnis des Konsumentenschutz-Vergleiches:

2 Kommentare (9523) · 13.02.2017 10:58 Uhr von Superheld· 13.02.2017 10:58 Uhr Versichern tue ich nur, was gesetzlich vorgeschrieben ist oder eine enorme bzw. besonders außergewöhnliche Zusatzbelastung darstellen würde.



Das Mobiltelefon wähle ich so, dass es bei Verlust oder Totalausfall am nächsten Tag ersetzt werden kann, ohne dass man sich besonders ärgern muss. Glücklicherweise denken meine Kinder ähnlich und spielen bei diesem lächerlichen Wettrüsten nicht mit, auch wenn sie das Telefon bzw. den Ersatz nicht selbst bezahlen müssen.



Ich kann kaum verstehen, dass viele auf das Telefon lange sparen oder es sogar fremd finanzieren (über die teureren Monatstarife des Providers). Aber das war früher auch schon so, davon blühte der Versandhandel, aber die eigene Kassa war aufgrund der vielen Ratenzahlungen immer leer.



Generation "Ich verdiene zu wenig", die mit dem Einkommen nicht haushalten kann. Sogar verdoppelten Einkommen geht es mit Monatsmitte dem Ende zu, der Konsumrausch steht über dem Sachverstand. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (4669) · 13.02.2017 10:21 Uhr von beisser· 13.02.2017 10:21 Uhr Rausgeschmissenes Geld !

Besser auf das Trumm aufpassen und nicht den trügerischen Versprechungen der Versicherungen Glauben schenken. Es findet sich unter Garantie ein Grund, der der Versicherung die Zahlung erspart. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

