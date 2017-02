Zahnlabor von Schloss-Mühldorf-Chef ist pleite

MÜHLDORF. Das Zahnlabor Arte Dental von Schloss Mühldorf-Chef Johannes Würmer schlitterte in die Insolvenz und soll nicht weitergeführt werden.

Da war noch alles in Ordnung: J. Würmer (l.), M. Lauch Bild:

Johannes Würmer hat schon bessere Zeiten erlebt. "Ich hoffe nur, dass dieser Albtraum möglichst rasch zu Ende ist", sagte er gestern, Freitag, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dabei begann 2015 mit der Idee des Zahnlabors alles so vielversprechend – jetzt steht er vor einem finanziellen und persönlichen Scherbenhaufen: Die Arte Dental Schloss Mühldorf GmbH&Co KG schlitterte in die Insolvenz und soll nicht weitergeführt werden. Die zwischenmenschlichen Enttäuschungen sind schwerwiegend, die ehemaligen Partner spinnefeind.

"Die Idee und das Produkt waren einfach perfekt", sagt Würmer, der Chef des Vier-Stern-Hotels Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau und Mitgründer der Arte Dental. Doch "unüberbrückbare Differenzen" zwischen Würmer und seinem Schwager und Hauptgesellschafter Marcus Lauch machten das gemeinsame Projekt zum Höllenritt.

Sogar im Insolvenzantrag werden "massive Unstimmigkeiten und Differenzen" zwischen den Gesellschaftern als Insolvenzursache angegeben. Lauch, der am Freitag für die OÖN nicht erreichbar war, hat mittlerweile sogar "Haus- und Hofverbot" in Schloss Mühldorf.

Ein weiterer Pleite-Grund: Der Hauptkunde der Zahnimplantate, eine große Zahnarztpraxis, sprang ab. Dazu kam der Ärger mit der Zahnärztekammer, die wegen des Vorwurfs unerlaubter Werbung rechtlich gegen die neue Konkurrenz vorging.

Den Hotelier und Gastronomen Würmer kommt der Ausflug in die Zahntechnik nun teuer zu stehen: Neben der Insolvenz (laut Antrag knapp 400.000 Euro Überschuldung) muss er nach eigenen Angaben auch noch rund 100.000 Euro aus seiner Tasche begleichen, weil die Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG unerlaubt Werbung für die Zahn-Firma gemacht hat. Doppelt bitter für ihn ist, dass der Zahntechniker Lauch, dem auch das Patent für die "revolutionäre" Implantat-Technik gehört, davon nichts bezahlen muss. Dieser versuche dem Vernehmen nach im Ausland sein Patent zu vermarkten.

Seit Jahresbeginn betreibt der Zahnarzt Gregor Kösters, von dieser Sache unberührt, eine eigene Praxis in den Arte-Dental-Räumlichkeiten. Auch das Hotel Schloss Mühldorf ist, so Würmer, von der Insolvenz in keiner Weise betroffen. "Da ist alles in Ordnung. Aber der Imageschaden ist halt enorm."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema