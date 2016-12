Zähes Jahr für die OÖ Versicherung: Weniger Prämien, höhere Schäden

LINZ. Ergebnis durch striktes Kostenmanagement aber um gut zehn Prozent gestiegen.

Brände ließen die Schadensleistungen auch heuer steigen. Bild: FF Pram

Von einem "zähen Jahr" für die Oberösterreichische Versicherung und für die gesamte Branche sprach gestern, Donnerstag, deren Generaldirektor Josef Stockinger bei einem Pressegespräch in Linz.

Die Prämieneinnahmen der OÖ Versicherung sanken im Vergleich zum Jahr 2015 um knapp vier Prozent auf 428,3 Millionen Euro. In der Sparte Leben betrugen die Prämieneinnahmen 111,8 Millionen Euro, ein Minus von 5,5 Prozent. In der Sparte Schaden/Unfall stiegen die Prämien um 1,84 Prozent auf 291,5 Millionen Euro.

"Heta-Problematik erledigt"

In der Bilanzvorschau rechnet das Unternehmen trotzdem mit einem Ergebnis von rund 21 Millionen Euro, nach 18,8 Millionen Euro im Vorjahr. Das führte Stockinger auf das strikte Kostenmanagement und auf die Tatsache zurück, dass die Beteiligungen an den Hypobanken in Oberösterreich und Salzburg nicht mehr unter der Heta-Problematik zu leiden hatten. Man habe keine Rücklagen mehr bilden müssen. Im Gegenteil: Es wurden sogar welche aufgelöst.

Bei den Schadensleistungen blieb die OÖ Versicherung zwar in diesem Jahr von großflächigen Naturkatastrophen verschont. "Leider hat sich die Brand-Serie der Vorjahre, vor allem in Landwirtschaft und Gewerbe, auch 2016 fortgesetzt", sagte Generaldirektor-Stellvertreter Othmar Nagl. 164,7 Millionen Euro wurden ausgezahlt, um 5,6 Prozent mehr als im Jahr 2015.

Bei einer wichtigen Kennzahl für die Branche liegt die OÖ Versicherung aber weiterhin gut. Die Combined Ratio, die Summe aus Schäden und Kosten in Relation zum Prämienaufkommen, beträgt knapp über 90 Prozent. In der Branche sind Werte zwischen 95 und knapp 100 Prozent keine Seltenheit.

In der Sparte Leben rechnet die OÖ Versicherung weiterhin mit sinkenden Prämieneinnahmen. Grund dafür ist laut Nagl "das künstlich herbeigeführte Niedrigzinsumfeld, das den Versicherern das Leben schwer macht". Derzeit könne man mit Neuverträgen nicht das Prämienvolumen erreichen, das durch abgereifte und ausbezahlte Altverträge verloren gehe. Einmalerläge zeichnet die OÖ Versicherung seit dem ersten Quartal 2015 nicht mehr.

"Die Zeiten in der Lebensversicherung waren für Vorsorger und Versicherer sicher schon einfacher", sagte Stockinger. Trotzdem sieht er in der klassischen Lebensversicherung ein attraktives Produkt, weil sie im Vergleich zu anderen risikolosen Anlageformen noch immer eine konkurrenzfähige Rendite liefere.

Was die generelle Strategie betreffe, wolle man zwar weiter wachsen, aber nicht um jeden Preis. Eine "saubere Versicherungstechnik", also keine schlechten Risiken eingehen, nur um die Prämieneinnahmen zu steigern, sei "ein Gebot der Stunde".

