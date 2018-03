XXL eröffnet in Pasching und setzt Konkurrenz unter Druck

PASCHING. Norwegischer Sporthändler sperrt heute Filiale in der PlusCity auf. Zehn Millionen Euro Umsatz seit dem Markteintritt in Österreich.

Am 29. August 2017 eröffnete XXL seinen ersten Standort in Österreich – jenen in der SCS in Vösendorf. Bild: XXL

Seit August des Vorjahres ist die norwegische Sporthandelskette XXL in Österreich auf dem Markt. Nach zwei Standorten in Wien und Vösendorf folgt nun der erste in Oberösterreich: Heute, Dienstag, sperrt das Unternehmen eine Filiale in der PlusCity in Pasching auf.

"Wir haben ganz Österreich auf unserem Speiseplan", sagt XXL-Österreich-Chef Patrick Verwilligen und fügt hinzu: "Die PlusCity zählt zu den Top-Fünf-Einzelhandelsstandorten in Österreich, deshalb sind wir hier vertreten." In Pasching nimmt XXL den Platz der britischen Kette Sports Direct ein, die sich im Sommer 2017 von dort zurückzog. Das Geschäft ist mit knapp 5000 Quadratmetern der bisher größte XXL-Standort in Österreich. Es gibt 78 Mitarbeiter. Die Norweger investierten 3,5 Millionen Euro in den Ausbau.

Die Eröffnung ist auch ein Signal an die Konkurrenz auf dem österreichischen Sporthandelsmarkt – wenngleich XXL noch einen weiten Weg vor sich hat. In den ersten vier Monaten seit dem Markteintritt setzte das Unternehmen 10,1 Millionen Euro um, davon mehr als ein Fünftel mit dem Online-Shop. Konzernweit stiegen die Umsätze im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 895 Millionen Euro. Der Nettogewinn sank um drei Prozent auf knapp 52 Millionen Euro.

Wie in Skandinavien will XXL auch in Österreich zum Marktführer werden und den Platzhirschen Intersport, Sport 2000 und Hervis den Rang ablaufen. Verwilligen hat sich und seinem Team ein ambitioniertes Ziel gesetzt: In vier Jahren will XXL den Markt beherrschen. "Und an diesem Plan halten wir auch fest", betont Verwilligen im Gespräch mit den OÖNachrichten. Das Unternehmen will bis 2022 Standorte in allen Landeshauptstädten und größeren Städten eröffnen. Insgesamt sollen es zwischen 15 und 20 Filialen sein.

Keine Preisschlacht erwartet

Der Start auf dem österreichischen Markt stimmt den Tiroler positiv. Man liege über den Erwartungen. "Wir haben mit unserem Sortiment den Nerv der Österreicher getroffen", sagt Verwilligen. XXL führt kaum Eigenmarken und versucht, mit niedrigen Preisen Erfolg zu haben. Manche Kritiker bemängeln, dass diese Strategie den Wettbewerb unter den Sporthändlern aufwiegle und in einer Preisschlacht ausarten werde. Das sieht Verwilligen nicht so. "Wir haben sogar Lob von unseren Mitbewerbern erhalten."

