Würmer, Waxing, Werbung: Heimische Start-Ups räumten im TV ab

ALBERNDORF/HAGENBERG/ANDORF. 755.000 Euro wurden am Dienstagabend bei der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" in zwei Mühlviertler und ein Innviertler Unternehmen investiert.

Es war ein erfolgreicher Abend für drei Jungunternehmer aus Oberösterreich: Am Dienstagabend stellten sich die Gründer von Wurmkiste, Pixelrunner und Andmetics bei der Puls4 Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" den Investoren - mit Erfolg. Alle drei Oberösterreicher konnten Investments für ihre Firmen akquirieren. In Summe wurden 755.000 Euro in die drei Start-Ups gesteckt.

Eine halbe Million für admetics

Den Löwenanteil davon holte sich die Mühlviertler Kosmetik-Marke andmetics. Die OÖNachrichten haben bereits ausführlich über die Alberndorferin Andrea Lehner, die am Dienstag gemeinsam mit Mitgründerin Margot Helm im TV zu sehen war, berichtet. Für ihre patentierten Kaltwachsstreifen, die die perfekte Augenbraue garantieren sollen, wollten die beiden Gründerinnen 500.000 Euro, für zehn Prozent der Firmenanteile.

Um international im Einzelhandel richtig durchzustarten, suchte Lehner einen strategischen Investor, der ihrer Andmetics hilft, "Fehler im Vertrieb zu vermeiden". Gleich drei Angebote lagen auf dem Tisch, schlussendlich stieg "Müsli-Mann" Heinrich Prokop bei den Mühlviertlerinnen ein. Er erhält für eine halbe Million Euro 15 Prozent der Anteile.

200.000 Euro für Druckroboter

Mit einem Investment von 200.000 Euro verließen Rainer Kargel, Ronald Schaumberger und Christian Saminger aus Hagenberg die Sendung. Die Präsentation ihres Druckroboters Pixelrunner war ebenso professionell wie unterhaltsam. Ihre Erfindung entstand ursprünglich aus einem umfunktionierten Steyr-Traktor und einer Unkrautspritze. Es entstand ein Roboter, der einem Tintenstrahldrucker gleich Logos und Bilder auf Landschaften sprühen kann. Bis zu 50 Quadratmeter in der Minute schafft das Gerät. 200.000 Euro benötigten die Mühlviertler um die Idee zur Serienreife zu führen.

Der Industrielle Hans Peter Haselsteiner hätte gar um 70.000 Euro mehr geboten, wollte aber 26 Prozent der Anteile. Die Gründer entschieden sich für das Angebot von Michael Altrichter mit seinem Netzwerk Startup300. Er investiert 200.000 Euro und erhält 24 Prozent der Anteile. Marie-Hélène Ametsreiter lobte das Unternehmen als "Hidden Champion aus Österreich".

Innviertler lehnte höheres Investment ab

Ebenfalls großen Anklang fand die Idee des Innviertlers David Witzeneder: Er hat die Wurmkiste, eine Synthese aus einer Kompostkiste und einem fahrbaren Hocker, erfunden. Der darin gesammelte Biomüll wird Tag und Nacht von bis zu 1500 Regenwürmern zu Kompost verarbeitet - Details dazu lesen Sie hier.

Top-Winzer Leo Hillinger zeigte sich von der Idee begeistert. Er investiert 25.000 Euro und erhält dafür zehn Prozent der Firmenanteile. Ein höheres Angebot schlug der junge Andorfer aus - "so viel Geld brauchen wir im Moment nicht", meinte er lapidar.

Top-Quoten

Mit 13,5 Prozent Marktanteil und Spitzen bis zu 284.000 Zusehern, war das Showformat am Dienstagabend die meistgesehene Sendung unter den österreichischen Privatsendern. Im Durchschnitt verfolgten 241.700 ZuseherInnen die Pitches der innovativen Jungunternehmer.

Sendung verpasst? Die gesamte Show können Sie hier anschauen.

