Wozabal will akute Krise ohne Insolvenz bewältigen

ENNS. 725 Mitarbeiter des Ennser Wäschereinigers haben diese Woche ihren Lohn nicht erhalten – Banken sperren Konten.

Christian Wozabal in seiner hochautomatisierten Wäscherei in Enns, wo in zwei Schichten gearbeitet wird. Bild: (sib)

Firmenchef Christian Wozabal formuliert es so: "Wir sind in einer spannenden Zeit." Andere würden die aktuelle Situation eine akute Liquiditätskrise nennen: Vor wenigen Tagen haben die drei Hausbanken die Konten des Mietwäsche-Anbieters gesperrt und die Kredite fällig gestellt.

Seither kämpft Wozabal, der mit 6. August an die operative Spitze seines Familienunternehmens zurückgekehrt ist, gegen die Insolvenz. Die am Montag dieser Woche fälligen Löhne für 725 Arbeiter aus etlichen Tochterfirmen wurden nicht bezahlt.

Wozabal sagt, er sei in Finanzierungsverhandlungen und bemühe sich um eine Umschuldung. "Es ist nicht so, dass wir keine laufenden Erlöse hätten. Die Kunden zahlen, die Lieferanten werden bezahlt", sagt Wozabal. Es sei aber nicht möglich, die heuer fälligen 16,8 Millionen Euro an die Banken zurückzuzahlen. 72 Kreditverträge und 260 Leasingverträge gibt es.

Bisher haben Raiffeisen, Oberbank und die Sparkasse Oberösterreich finanziert. Wie berichtet, hat Wozabal einer vorgeschlagenen Lösung nicht zugestimmt. Das hat zum Abgang der Geschäftsführer Tassilo Gruber und Andreas Gaisbauer geführt. Die Lösung hätte den Einstieg eines industriellen Partners bedeutet.

Lösung bis Ende September

Wozabal argumentiert seine Ablehnung damit, dass er keinen Fall kenne, wo der Einstieg eines Übernehmers in seiner Branche funktioniert hätte. Laut Insolvenzrecht hat Wozabal 60 Tage Zeit, die Zahlungsunfähigkeit beim Konkursgericht anzumelden. Diesen Schritt will Wozabal mit allen Mitteln verhindern: "Wir sind in guten Gesprächen mit einigen Finanzierungspartnern", sagt der Mehrheitseigentümer. Zuversichtlich stimmt den Firmenchef, dass seine Reinigungsfabriken im laufenden Geschäft die größten Probleme bewältigt hätten und einen deutlich positiven Cashflow liefern würden.

Mit dem Szenario einer Insolvenz bzw. eines Sanierungsverfahrens will sich der geschäftsführende Gesellschafter nicht auseinandersetzen. "Der Plan A ist eine Refinanzierung."

Seiner Belegschaft habe er mitgeteilt, dass bis Ende September die Frage der Bezahlung der Löhne und Gehälter gelöst sei. Dies schließt freilich nicht aus, dass es letztlich doch zu einer Insolvenz kommt. Erstens sind dann die 60 Tage abgelaufen, zweitens würden die Entgelte im Fall einer Pleite durch den Insolvenzentgeltsicherungsfonds abgegolten – allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung. Mit den Banken der Mitarbeiter werde gesprochen, um ihnen kostenlose Rahmenüberziehungen zu ermöglichen, sagt Wozabal. Nicht betroffen von den Lohnrückständen sind die Gesellschaften in Bad Hofgastein, Umlauft in Klagenfurt sowie der Standort in Budweis. "Diese sind sehr eigenständig", sagt Wozabal.

Signale, dass die Banken einen Insolvenzantrag stellen, habe er nicht. Im Gespräch mit den OÖNachrichten skizziert der 46-Jährige, was die aktuelle Krise hervorgerufen habe: Im besten Jahr der Geschichte 2013 habe er die Entscheidung getroffen, in Enns um zwölf Millionen Euro auszubauen.

Gründe für die Krise

Mitten in den Bauarbeiten seien einige Projekte gewonnen worden. Das habe kurzfristige Investitionen in Rankweil in Vorarlberg erfordert. Unterm Strich wurden inklusive neuer Bekleidungsautomaten und des Wäscheankaufs (diese wird an die Kunden vermietet) 26 Millionen Euro investiert.

Gleichzeitig wurde die weitere Automatisierung der Abläufe beschlossen. Das hat zu großen Umstellungsproblemen an den Standorten geführt. "Teilweise hatten ganze Schichten nichts zu tun", sagt Wozabal. Ein Jahr lang habe er – bei einem Personalstand von derzeit 866 – 200 Personen zu viel beschäftigt, rekapituliert der Chef. Diese Probleme seien bewältigt.

120 Jahre Tradition

1896: Johann Wozabal gründet eine Tuchschererei

1927: Im Stammsitz in Urfahr entsteht eine Färberei samt chemischer Reinigung, Sohn Karl übernimmt

1970: Karl übernimmt in dritter Generation. Er baut eine Großwäscherei auf Basis von Miettextilien auf.

1991: Eröffnung Lenzing

2001: Inbetriebnahme Enns

2002: Markteintritt Tschechien

2004: Kapazitätserweiterungen in Lenzing, Linz und Enns

2006: Christian übernimmt Geschäftsführung in der vierten Generation

2008: Kauf Umlauft Textilservice mit Standorten in Klagenfurt und Bad Hofgastein

