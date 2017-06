Wohnbaubranche:Initiative für mehr Frauen als Chefs

LINZ. Die Führungsetagen in der Wohnungswirtschaft sind von Männern dominiert.

"Wir haben großen Aufholbedarf. Obwohl mehr als 60 Prozent unserer rund 5000 Mitarbeiter weiblich sind, fehlt es an weiblichen Führungskräften", sagte Christian Struber bei einer Pressekonferenz gestern, Montag, in Linz. Er ist Geschäftsleiter von Salzburg Wohnbau und sprach als Bundesobmann der Arge Eigenheim, des Zusammenschlusses von 100 VP-nahen gemeinnützigen Wohnbauträgern.

In der Delegiertenversammlung des Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen mit 53 Mitgliedern ist nur eine Frau vertreten. "Das ist nicht zeitgemäß", sagte Struber. Darum hat die Arge Eigenheim die Plattform "Netzwert" gegründet. Mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen soll der Anteil von Frauen in Führungsetagen und offiziellen Gremien ausgebaut werden. "Wir haben in kurzer Zeit knapp 100 Mitglieder gewonnen", sagte die Netzwert-Vorsitzende Isabella Stickler, Prokuristin der Alpenland in St. Pölten. Bewusstseinsbildung, Vorbilder und Mentoring seien besser als Frauenquoten.

