Woche der Entscheidung im Raiffeisen-Sektor

LINZ. Landesbanken ringen um ihre Beteiligung an der Konzernspitze.

Noch ist er der starke Mann bei Raiffeisen: RZB-Chef Walter Rothensteiner Bild: APA

Spätestens an diesem Donnerstag soll die neue Struktur an der Spitze des Raiffeisen-Sektors stehen. Was eher technisch klingt, hat durchaus Brisanz, auch wenn derzeit die Frage, wer an die Spitze des neuen Instituts rücken soll, alles überstrahlt.

Bisher war die Raiffeisen Zentralbank (RZB) das Spitzeninstitut des Sektors. Die soll jetzt mit ihrer großen Tochter, der börsenotierten Raiffeisen Bank International (RBI), verschmolzen werden und damit von der Bildfläche verschwinden.

Eigentümer der RZB waren zu 90,43 die Raiffeisenlandesbanken. Die RZB ist zu 60,7 Prozent Mehrheitsaktionär der RBI. Wenn die RZB verschwindet, dann werden die Landesbanken direkt an der RBI Anteile halten. Die brisante Frage: Wie viele dieser Anteile bekommt jede Landesbank. Man könnte es auch so ausdrücken: Die bisherigen 90-Prozent-Eigner der RZB müssen sich um 60,7 Prozent am neuen Spitzeninstitut balgen. Der Rest ist Streubesitz. Da geht es nicht nur um Einfluss, es geht auch um sehr viel Geld. Bei einigen Landesbanken war in den vergangenen Jahren die RBI-Dividende eine der wichtigsten Ertragsquellen. Zwar zahlt die RBI derzeit keine Dividende, weil sie im Ostgeschäft im Jahr 2014 herbe Verluste eingefahren hat, bei Raiffeisen hofft man aber, dass die Bank wieder an frühere Erfolge anschließen kann und entsprechend Milliarden-Gewinne macht.

RLB NÖ-Wien dominiert

Die RLB Niederösterreich-Wien hat derzeit noch den mit Abstand größten Anteil an der RZB: 34,74 Prozent. Dahinter folgen die RLB Steiermark mit 15,32 Prozent und die RLB Oberösterreich mit 14,64 Prozent. Die restlichen Landesbanken halten einstellige Beteiligungen.

Das heißt, die RLB Niederösterreich-Wien wird wohl auch am neuen Spitzeninstitut unter den Raiffeisen-Aktionären den größten Anteil für sich beanspruchen.

Damit leitet sich wohl auch der Anspruch auf den Vorsitz des Aufsichtsrates ab. Wenn tatsächlich Heinrich Schaller, derzeitiger Chef der RLB OÖ, an die Spitze des neuen Instituts rückt, dann werden wohl die Niederösterreicher ihren Anspruch auf den Aufsichtsratsvorsitz lautstark artikulieren.

Dass es zwischen den Landesbanken Niederösterreich-Wien und Oberösterreich fast schon traditionell gewisse "Spannungen" gab, ist bekannt. Wenn der Generaldirektor des neuen Raiffeisen-Spitzeninstitutes tatsächlich Schaller heißen wird, könnte es bei der Besetzung des Aufsichtsrates noch einiges an Diskussionbedarf geben.

Sicher ist nur, dass die beiden derzeitigen Chefs, RBI-Generaldirektor Karl Sevelda (66) und RZB-General Walter Rothensteiner (63), keine Funktion in der neuen Bank haben werden, einflussreich bleiben sie trotzdem.

