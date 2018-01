Wirtschaftsbund feierte Neujahrsempfang

Mit einem Gottesdienst in Erinnerung an den Gründervater Julius Raab läutete der Oberösterreichische Wirtschaftsbund am Montagabend das neue Jahr ein.

Strugl, Leitl, Hummer, Greil (v. l.) Bild: Cityfoto

Im Anschluss daran eröffnete Landesobfrau Doris Hummer den Neujahrsempfang, bei dem die Lieblingsspeise Raabs serviert wurde – Knackwürste. Rund 600 Gäste folgten der Einladung, unter anderen Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter und Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und Wirtschaftsbund-Direktor Wolfgang Greil.

Bereits am Vormittag hatte Hummer in einer Pressekonferenz über das abgelaufene Jahr bilanziert und eine Prognose für heuer gewagt. Die Stimmung unter den Unternehmen sei so gut wie schon lange nicht mehr. Deshalb forderte Hummer die neue Regierung zu Taten auf: "Sie muss jetzt liefern."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema