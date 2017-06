Wirte und Hoteliers sehen sich im Aufwärtstrend

LINZ. Zahl der Lehrlinge in der Gastronomie steigt wieder.

Eine Lehre in der Gastronomie soll attraktiver werden. Bild: OÖN/Dirmaier

Nach eineinhalb Jahrzehnten scheine jetzt die Talsohle erreicht zu sein, sagte gestern Thomas Mayr-Stockinger, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, bei einem Pressegespräch gemeinsam mit dem Fachgruppen-Obmann der Hotellerie, Gerold Royda. Die Zahl der aktiven Gewerbeberechtigten sei im Vorjahr wieder gestiegen.

Die Branche unterliege aber einem starken Strukturwandel. "Die Zuwächse gibt es leider nicht dort, wo wir sie gerne hätten", sagte Mayr-Stockinger. Denn die Zahl der traditionellen Gasthäuser ist in den vergangenen 15 Jahren um ein knappes Drittel gesunken. Dem stünde ein "Boom" bei den Imbissstuben gegenüber, deren Zahl im selben Zeitraum um 85 Prozent gestiegen sei. Die Zahlen seien aber trotzdem Motivation, für eine nachhaltige Stärkung des Images der Gastronomie in der Bevölkerung einzutreten.

Denn neben Bürokratie und Konkurrenz durch Vereinslokale sei es das Fehlen geeigneter Fachkräfte, die der Branche zu schaffen mache, sagte Mayr-Stockinger. 1000 bis 1500 Fachkräfte fehlten, so der Wirte-Vertreter. Dabei gebe es auch in der Gastronomie den "Montag-bis-Freitag-Job" und die Bezahlung sei "mehr als durchschnittlich", sagte Mayr-Stockinger.

Mit der Image-Kampagne "Das Richtige für mi" wolle man das Image aufpolieren. Außerdem werde man in der Ausbildung neue Möglichkeiten schaffen, so Royda, der auch österreichweiter Bildungsbeauftragter der Fachgruppe ist. So soll es etwa ab dem Schuljahr 2018/2019 die Doppellehre Hotel- und Gastgewerbeassistent und Restaurantfachmann geben.

