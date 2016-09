"Wir brauchen Neubauten zu leistbaren Preisen"

LINZ. Zuwanderung und neue Lebensmodelle fordern die Immobilienwirtschaft in den nächsten Jahren.

Im Vorjahr stieg die Zahl der Einwohner netto um 113.000 Personen. Bild: (Colourbox)

"Wir hatten im Vorjahr einen Rekord beim Bevölkerungswachstum, nicht aber bei den Fertigstellungen von Wohnungen", sagte gestern Heinz Faßmann, Professor für angewandte Geografie, Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien. Worauf Faßmann hinaus wollte: Österreichs Politik muss reagieren.

"Wir brauchen dringend Neubauten zu leistbaren Preisen", sagte Faßmann beim Bundestag der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in Linz. Seine Forderung untermauerte er mit Zahlen: 8,629 Millionen Menschen lebten im Vorjahr in Österreich, 1990 waren es 7,677 Millionen, und 2030 werden es 9,313 Millionen sein.

Allein im Vorjahr stieg laut Faßmann die Zahl der Einwohner Österreichs netto um 113.000. "Das war einzigartig in unserer Nachkriegsgeschichte." Ein derartiges Jahr sei verkraftbar, viele solcher Jahre würden aber einen "Wachstumsstress" auslösen.

Es waren aber nicht nur Flüchtlinge, die diesen enormen Zuwachs auslösten. 40 Prozent davon waren "normale Zuwanderer", also in erster Linie Menschen aus den EU-Ländern. Die seien durchwegs hoch gebildet, hätten eine Erwerbsquote, die über jener der Österreicher liege. Zehn Prozent der Zuwanderer seien klassische "Gastarbeiter", und rund die Hälfte der rund 113.000 waren tatsächlich Flüchtlinge.

Heterogene Wohn-Nachfrage

Aus den höchst unterschiedlichen Zuwander-Gruppen ergeben sich prompt auch die Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft. Während die hochgebildeten Zuwanderer aus den EU-Staaten entsprechende Wohnbedürfnisse im oberen Segment haben, braucht es für andere schnell leistbaren Wohnraum. Hier könnte sich Faßmann vorstellen, dass man etwa auch Erdgeschoß-Wohnungen und Hinterhöfe vorübergehend nutzt. Hier sollten die Asylwerber auch selbst Hand anlegen dürfen, so der Professor.

Veränderte Lebensmodelle veränderten auch die Wohnbedürfnisse, so die Kernthese von Christiane Varga vom Wiener Zukunftsinstitut bei ihrem Vortrag. So wie sich die Biografien der Menschen veränderten, so verändern sich auch die Wohnbedürfnisse.

Während bisher der Kindheit und Jugend die Erwerbskarriere folgte, die dann in die Pension mündete, dauere jetzt etwa die Phase bis zum "Sesshaft werden" deutlich länger, und im bisherigen Pensionsalter komme es oft noch zu einen "neuen Aufbruch", sowohl beruflich als auch privat, sagte Varga. Daraus ergebe sich etwa, dass ein 60-Jähriger oder eine 60-Jährige plötzlich nach der Scheidung wieder eine Single-Wohnung brauche.

Darüber hinaus verdränge eine selbstgewählte Zugehörigkeit zu Gruppen die klassische Familie. Das erfordere entsprechend flexible Wohnmöglichkeiten, sagte Zukunftsforscherin Varga.

