Winter treibt die Heizkosten Kunden müssen nachzahlen

LINZ. Der Verbrauch ist heuer um zehn bis 15 Prozent höher als zuletzt Das schlägt nun bei den Gas-Jahresabrechnungen durch.

Auf den Bedien- und Messgeräten der Gasthermen lässt sich der hohe Heizbedarf ablesen. Bild: Vaillant

In diesen Tagen schickt die Energie AG Gas-Jahresabrechnungen an rund 5000 Haushalte. Die Hälfte von ihnen wird eine Nachzahlung leisten müssen. Denn wegen des äußerst kalten Winters heizen die Leute mehr, der Verbrauch steigt. Der besonders kalte Jänner wirkt sich nun bei jenen Kunden aus, deren Rechnungsperiode Ende des vorigen Monats abgelaufen ist. Die über das Jahr bezahlten monatlichen Vorschreibungen, die sich an der Vergangenheit orientieren, waren oft zu niedrig.

Der Heizbedarf liege in der aktuellen Heizperiode um zehn bis 15 Prozent höher als in den drei milden Wintern zuvor, sagt Klaus Dorninger, Geschäftsführer der Energie AG Power Solutions. Insgesamt hat das Unternehmen rund 50.000 Erdgaskunden. Wie hoch die Nachzahlungen bei Haushalten sein werden, die in den nächsten Monaten ihre Jahresabrechnungen bekommen, hängt vor allem noch von der Entwicklung im Februar ab.

Aktuell ist mit durchschnittlich 150 Euro Nachzahlung zu rechnen. Je nach Größe und Isolierungszustand des Hauses bzw. der Wohnung sowie nach Abrechnungszeitraum variieren die Beträge. Auf jeden Fall wolle man "Kunden vor einer plötzlichen Belastung schützen", sagt Dorninger. Als erster Energieversorger biete man ein Servicepaket an. "Wir rufen aktiv jene Kunden an, bei denen aufgrund unserer Verbrauchsprognosen und ihrer bisher vereinbarten Teilzahlungsbeträge mit einer spürbaren Nachzahlung zu rechnen ist." Das geschieht noch vor der Zusendung der Jahresabrechnung.

Den Kunden werden etwa eine zinsfreie Ratenzahlung bei Abbuchungsaufträgen und eine persönliche Energieberatung, mit der das Nutzerverhalten verbessert werden soll, angeboten. Ermäßigung gibt es für Thermografien, mit denen Häuser analysiert werden.

Dorninger betont, dass die Heizkosten wegen der Kälte bei allen Energieträgern steigen. Die Energie AG habe die Gaspreise vorigen Mai gesenkt und gewähre Rabatte für die nächste Periode.

Linz AG: Höherer Verbrauch

Die Linz AG teilt mit, dass der Mehrverbrauch seit 1. Oktober rund neun Prozent gegenüber dem Durchschnitt der fünf Jahre davor beträgt. "Die Kunden können sich jederzeit an uns wenden, wir suchen Lösungen mit ihnen", sagt Linz-AG-Sprecherin Daniela Burner. Mit Sozialorganisationen kooperiere man schon für in Not geratene Menschen. Auch laufe derzeit eine Rabattaktion. Die Linz AG hat 45.000 Gas- und 74.000 Fernwärmekunden.

Bei letzterem Energieträger gebe es bis zu 20 Prozent Mehrverbrauch, heißt es von der Welser eww-Gruppe (vormals E-Werk Wels). Sie versorgt etwa 1200 Objekte (13.000 Haushalte) mit Fernwärme. Bei Gas sind es rund 10.000 Kunden. Es sei zwar teilweise mit Nachzahlungen zu rechnen, sagt eww-Marketingleiter Johann Reifeneder: "Aber bei vielen Kunden wird das nicht der Fall sein, weil sie sich vorsorglich höhere Teilzahlungsbeträge vorschreiben lassen."

