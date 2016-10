"Wieder auf das Geschäft konzentrieren"

LINZ. Erleichtert reagieren oberösterreichische Raiffeisen-Manager auf den lange erwarteten Beschluss der Gremien in Wien, die RZB mit ihrer Osteuropa-Tochter RBI zu fusionieren.

W. Mayer (l., Freistadt), G. Stadlberger (Wels), F. Forsthuber (Kirchdorf) Bild: Klaus Mitterhauser

"Gut, dass nun Nägel mit Köpfen gemacht wurden", sagt Walter Mayr, Direktor der Raiffeisenbank Region Freistadt und Obmann der Geschäftsleitervereinigung: "Es geht nicht nur darum, Synergien zu heben und Strukturen zu vereinfachen."

Das Spitzeninstitut solle sich wieder auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können. "Darauf, den höchstmöglichen Nutzen zu schaffen und künftig Dividenden zu erwirtschaften, die auch der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zugute kommen", sagt Mayr. In den vergangenen zwei Jahren hat die RBI nichts ausgeschüttet – weil 2014 erstmals ein Verlust geschrieben und der Gewinn 2015 für den Kapitalaufbau gebraucht wurde. Zuvor waren die Dividenden über Jahre wichtige Ertragsbringer für die RZB und damit für deren Eigentümer, die Raiffeisenlandesbanken, gewesen. Letztere gehören den regionalen Primärbanken.

Günter Stadlberger, Geschäftsleiter der größten oberösterreichischen Raiffeisenbank in Wels, betont, dass es wichtig sei, so rasch wie möglich Klarheit für Kunden und Geschäftspartner zu schaffen. Das gelte nun auch für die Bestellung des neuen Managementteams. Die Fusion an sich sieht Stadlberger als "guten Weg".

Franz Forsthuber, Chef der Raiffeisenbank-Region Kirchdorf, sieht den Zusammenschluss "positiv". Sein Institut ist jenes, das heuer aus der Fusion von sieben Raiffeisenbanken entstanden ist. Seit 17. September ist das rechtlich und technisch vollzogen. "Die Verschmelzung hat großteils klaglos funktioniert", sagt Forsthuber.

