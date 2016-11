Wie aus dem Bauchladen ein Feinkostgeschäft wird

LINZ. Ziel der neuen Werbelinie des Oberösterreich Tourismus ist es, aus der Vielfalt das "Unglaubliche" herauszuarbeiten.

Die verschiedenen Regionen können sich in der Werbelinie präsentieren.

Die Anstrengungen der vergangenen sechs Monate sind Kira Schinko und Wolfgang Ortner noch anzusehen. Das Linzer Grafikdesign-Duo hat seit Sommer den neuen Auftritt des Oberösterreich Tourismus entwickelt. Herausgekommen ist eine Werbelinie, die auf Schlichtheit und viel Gefühl aufbaut. Donnerstagabend wurde sie erstmals präsentiert.

Ziel der Kampagne ist es, aus Oberösterreichs Vielfalt das Besondere und Überraschende herauszuarbeiten, um vom Bauchladen zum Feinkostgeschäft zu werden. Die Werbelinie schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Zeitgemäßem. "Wir wussten, es muss mit Goiserern und Ars Electronica Center gleichermaßen funktionieren", sagt Wolfgang Ortner.

Kreativ-Duo Wolfgang Ortner und Kira Schinko

Der 32-Jährige aus St. Oswald bei Freistadt ist der kreative Kopf des Duos. Der Absolvent der Linzer Kunst-Uni, der auch die HTL für Innenraumgestaltung in Hallstatt besucht hat, ist für die visuelle Umsetzung des Konzepts und den neuen Schriftzug verantwortlich.

Seine Partnerin Kira Schinko "übersetzt" Ortners Kreativleistung für die Kunden und bringt internationale Erfahrung ein. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaft und einem Praktikum in einer New Yorker Werbeagentur heuert die heute 30-Jährige für ein Jahr bei der renommierten Agentur Jung van Matt in Hamburg an. Dort betreut sie Etats wie den Mobilfunker Vodafone und Mercedes. Die Arbeit in Linz sei um keinen Deut langweiliger: "Es ist schön, einen Beitrag zu leisten, dort wo man wohnt", sagt Schinko. In Linz waren die beiden Jungunternehmer, die am 1. April 2015 gestartet sind, bisher eine Art "U-Boot". Der Landestourismusverband ist der erste Großkunde. Beim dreistufigen Auswahlverfahren um den Tourismusauftrag hat sich das Duo gegen die Platzhirsche im Agenturbereich durchgesetzt.

Ein "unglaublicher" Ort: Das Ibmer Moor im Innviertel

"Wir sind aber keine Voll-Service-Agentur", betont Schinko. Für das Projekt wurden Texter Norbert Tomasi und Fotograf Robert Maybach mit ins Team geholt. Letzterer hat Fotosujets geliefert, die wie unbeschwerte Urlaubsschnappschüsse anmuten. Damit soll die Destination für jüngere Zielgruppen geöffnet werden, aber auch Einheimische erreichen. "Wir wollen, dass sich die Oberösterreicher mehr zu ihrem Land bekennen."

Schlicht, jung und emotional – zentrale Inhalte der Kampagne

