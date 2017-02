Wichtige Weichenstellung: MAN lässt Elektro-Lkw in Steyr vom Band laufen

STEYR. Einsatz wegen der Reichweite von 200 Kilometer nur bei Zustellverkehren in den Städten.

Rein äußerlich unterscheidet sich der 18-Tonner auf Elektrobasis nicht von den gängigen Lkw. MAN-Manager Drees zeigte Kanzler Kern den Laster. Bild: Lothar Reichel

Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeugehersteller MAN startet in Steyr mit der Fertigung von Elektro-Lkw. Angefangen wird mit wenigen Versuchsfahrzeugen. Ab Ende 2018 sollen es 250 Lkw in einer Kleinserie sein. Ab 2021 sollen diese E-Lkw dann in Serie hergestellt werden, sagt der Vorstandsvorsitzende von MAN Truck & Bus, Joachim Drees. Er spricht im Gespräch mit den OÖN von "einer Jahresproduktion im mittleren vierstelligen Stückbereich".

Zum Vergleich: Sowohl 2016 als auch heuer werden in Steyr 16.000 kleine und mittlere Lkw erzeugt. Damit hat das Werk im MAN-Konzern ein Alleinstellungsmerkmal, weil diese nur in Steyr vom Band laufen. Allerdings ist in dieser Liga der Druck zur Elektrifizierung auch am größten. Diese sind nicht auf Langstrecken, sondern im Verteilverkehr im Einsatz. In Städten ist die Reichweite von 200 Kilometer laut MAN damit ausreichend. Eine Stunde braucht der Schnelllade-Modus fürs Auffüllen.

Für das Werk in Steyr ist das eine wichtige Weiterentwicklung. Zuletzt musste ein Teil der Fahrerhauskomponenten-Fertigung ins Stammhaus nach München abgegeben werden. Dafür kommt der Sonderfahrzeugebau nach Steyr. Da passe der Bau von Elektro-Lkw gut dazu, hieß es gestern.

Standort-Geschäftsführer Thomas Müller sagte, dass sich die Belegschaft umstellen müsse: Sie müsse sich "qualifizieren", also sich neue Fertigkeiten aneignen. In einer Akademie werde die Mannschaft auf den Bau der Elektro-Lkw vorbereitet. Derzeit beschäftigt das Werk 2200 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro Umsatz.

Wie sich diese Entwicklung auf den Personalstand auswirken wird, darüber gab es bei der Vorstellung keine konkreten Angaben. Die Belegschaftsvertreter sehen in dem Projekt Richtung Elektromobilität einen wichtigen Schritt zur langfristigen Standortsicherung.

Handel testet die Fahrzeuge

Die Elektro-Ambitionen von MAN unterscheiden sich von jenen der Konkurrenz laut Drees dadurch, dass das Prototypen-Fahrzeug voll einsatztauglich sei und mit Partnern aus dem Handel und der Logistikbranche auf seine Praxistauglichkeit getestet werde. Gestern wurde daher ein Grundsatzpapier unterzeichnet: Die ersten neun Fahrzeuge werden 2018 von Spar, Hofer, Rewe und dm im städtischen Verteilverkehr eingesetzt. Diese Firmen sind neben Transportfirmen Partner im Council für nachhaltige Logistik.

Die wichtigsten Fakten zum neuen LKW

200 Kilometer beträgt die Reichweite für diese Elektro-Sattelzugmaschine. Vertreter der großen Handelskonzerne sagten gestern dazu, dass sie mit einer Reichweite von 120 Kilometern im Winter kalkulieren würden. In Städten wie Wien reicht das aus. Hofer startet etwa mit dem Test in Wien.

beträgt die Reichweite für diese Elektro-Sattelzugmaschine. Vertreter der großen Handelskonzerne sagten gestern dazu, dass sie mit einer Reichweite von 120 Kilometern im Winter kalkulieren würden. In Städten wie Wien reicht das aus. Hofer startet etwa mit dem Test in Wien. 250 Fahrzeuge wird es in einer ersten Kleinserie ab Ende 2018 geben. Die Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb fließen darin ein.

wird es in einer ersten Kleinserie ab Ende 2018 geben. Die Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb fließen darin ein. 2021 soll die Serienproduktion starten. Geplant ist eine Größenordnung einer mittleren vierstelligen Stückzahl, sagt Drees. MAN hofft, damit den hohen Marktanteil von 37 Prozent in Österreich weiter zu steigern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema