Westbahn lässt ihre Züge künftig von ÖBB warten

LINZ/WIEN. Eine bemerkenswerte Kooperation gehen die beiden Konkurrenten Westbahn und ÖBB ein.

Ein Zug der Westbahn. Bild: Erwin Wodicka

Die mehrheitlich private Westbahn verlagert ihre Wartung, die sie bisher in einer Halle der Logserv auf dem Linzer voest-Gelände machen ließ, an den Westbahnhof in eine Halle der ÖBB.

Um die Instandhaltungen dort künftig durchführen zu können, wird auch ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet: Der Schweizer Bahnbauer Stadler, der die Westbahngarnituren liefert, und das Technische Service der ÖBB gründen eine Firma. Die ÖBB-Tochter hält 60 Prozent, Stadler 40 Prozent.

Bisher hat Personal der voestalpine-Tochter Logserv die Wartung durchgeführt. Dort geht man dem Vernehmen nach davon aus, dass die betroffene Belegschaft ihre Jobs behalten kann. Die Wartung für die Westbahn-Züge erfolgt in der Nacht, tagsüber ist man für andere Kunden tätig.

Bei der Westbahn heißt es, dass mit der Aufstockung der Kapazitäten von sieben auf 17 Zuggarnituren eine Neuorganisation der Wartung erforderlich gewesen sei. Sinnvoll sei es, diese an einem Ausgangspunkt der Strecke zu positionieren. Die Halle am Westbahnhof muss erst adaptiert werden, die Verlagerung dürfte erst im Mai 2018 realisiert werden. Bis Ende 2018 sollen 40 Mitarbeiter beschäftigt werden. (sib)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema