"Wer sagt, dass die Sozialpartner die Sozialversicherung führen müssen?"

LINZ. Industriellen-Präsident Kapsch will das System der Sozialversicherung überdenken.

Industriellen-Präsident Georg Kapsch: "Am meisten Übereinstimmung mit der ÖVP und den Neos." Bild: Reuters

Der Präsident der Industriellenvereinigung Österreich, Georg Kapsch, bekennt sich im Gespräch mit den OÖNachrichten zur Umverteilung. Dafür will er das System der Sozialversicherung hinterfragen.

OÖNachrichten: Die Prognosen werden nach oben korrigiert. Österreichs Wirtschaft soll heuer um zwei Prozent oder mehr wachsen. Wenn Sie sich bei Ihren Mitgliedern umhören: Ist das ein Wachstum auf Dauer oder nur ein Aufflackern?

Kapsch: Das mit den zwei Prozent werden wir noch sehen. Aber es ist ein Wachstum, das über ein oder zwei Quartale hinausgeht. Es ist ein Wachstum mit Substanz, das für 2017 und 2018 halten wird. 2019 ist das nicht so sicher.

Ein Wachstum wegen oder trotz der heimischen Politik?

Es ist von der internationalen Entwicklung getrieben.

Wird das heuer noch etwas mit der Umsetzung des Regierungsprogramms?

Bei der Bildung ist es passiert, obwohl uns das Paket zu wenig weit geht. Es bräuchte eine eindeutige Bundeskompetenz und eine Schulplatzfinanzierung. Die Forschungsprämie wird es geben. Was aussteht, ist ein Modell, das die Mitarbeiterbeteiligung steuerlich begünstigt. Das wäre nach dem Vorbild der voestalpine ein gutes Mittel, um einen Verkauf börsenotierter Betriebe ans Ausland zu verhindern.

Die Sozialpartner sollen bis 30. Juni ein Modell zur Arbeitszeit vorlegen. Werden sie das schaffen?

Sie werden es allein schon deshalb schaffen, weil ein mittelmäßiges Ergebnis besser als keines ist.

Sie sind bezüglich der Sozialpartnerkompetenz sehr skeptisch. Ist die IV Sozialpartner?

Nein. Ex lege nicht.

Aber im Arbeitsmarktservice nimmt die IV die Sozialpartnerrolle ein.

Das stimmt. Und mein Herz hängt nicht daran. Wir würden gerne dort rausgehen. Aber das geht nur, wenn es alle machen. Auch bei der Sozialversicherung gilt: Wer sagt, dass die Selbstverwaltung durch die Sozialpartner erfolgen muss? Das Versicherungsprinzip ist dort ohnehin mehrfach durchbrochen worden, sodass das System hinterfragt werden muss. Wobei ich betone, dass ich mich zur Umverteilung bekenne. Wer mehr verdient, soll auch mehr beitragen.

Mehr als jetzt?

Nein, das ist zu viel. Auch das Vermögen und die Erbschaften sollte man nicht angreifen.

Der neue VP-Chef will die Abgabenquote auf 40 Prozent senken. Ist das realistisch?

Ja, das ist es. Natürlich muss man immer fragen, was macht man mit hohen Einnahmen. Wir verkonsumieren sie. Wenn man so wie Österreich auch hohe Schulden hat, muss man etwas verändern. Die Schweiz hat 30 Prozent Abgabenquote, ein gutes Bildungs- und Sozialsystem. Wir verprassen zu viel und bekommen dafür zu wenig.

Es heißt, Sie können gut mit Sebastian Kurz und haben ihm geraten, eine Alternative zum Plan A von Christian Kern vorzulegen.

Es stimmt, dass ich mich mit ihm gut verstehe seit seiner Zeit als Staatssekretär. Ich war damals in der IV für Gesellschaftspolitik und das Thema Migration zuständig. Kurz braucht ein durchgängiges Konzept, weil am Ende nur Inhalte und nicht Schlagzeilen zählen. Und wir brauchen wieder Politiker, die einmal nicht auf Umfragen schauen, sondern auch Unpopuläres sagen und umsetzen wie einst Gerhard Schröder.

Wie VP-nahe ist die Industriellenvereinigung?

Die Frage ist, wie nahe die Parteien uns sind. Wir haben Übereinstimmungen mit fast allen Parteien. Mit der Volkspartei und den Neos am meisten. Es ist kein Geheimnis, dass ich gesellschaftlich und wirtschaftlich liberal bin, aber kein Turbokapitalist.

Mit Fakten gegen die Glaubensfragen

Ihren 70. Geburtstag feierte die Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich bei ihrer gestrigen Jahreshauptversammlung. Zum Jubiläum brachte die IV eine Festschrift heraus, die sich weniger mit der Vergangenheit als mit der Zukunft und den Herausforderungen beschäftigt. Präsident Axel Greiner nannte als Motivation, dass sich die öffentliche Diskussion weg von Fakten hin zu Glaubensfragen entwickle und sogar zu falschen Entscheidungen in der Politik führe.

Der Vorstandsvorsitzende der voestalpine, Wolfgang Eder, verwies auf die Wertschöpfungseffekte der Industrie auf die restliche Wirtschaft. So führe ein Wertschöpfungs-Euro in den Leitbetrieben zu 2,36 weiteren in den Zulieferbetrieben. Miba-Chef F. Peter Mitterbauer nannte die Digitalisierung als Chance und nicht arbeitsplatzgefährdend. „Wir sollten nicht Angst davor haben, dass die Maschinen den Menschen die Arbeit wegnehmen.“ KTM-Chef Stefan Pierer beklagte das hohe Abgabenniveau in Österreich und die Bürokratie.

Lob gab es für die Reformagenda von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftsreferent Michael Strugl.

"Die Schuldenbremse ist motivierend für uns.“ Der vierte IV-Vizepräsident, Erich Wiesner, sagte, „das einzige was in der Industrie raucht, sind die Köpfe und nicht die Schlote“. In Österreich werde die sauberste Tonne Stahl, Papier und Zement erzeugt. Gerichtsurteile wie das Bauverbot für die dritte Piste auf dem Flughafen Schwechat würden Investitionen hemmen.

