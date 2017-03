Weinernte 2016: Qualität stimmt, Menge fehlt

LINZ. Nicht nur in der Steiermark und im Burgenland, auch in Oberösterreich hatten die Winzer deutliche Rückgänge.

Dem Perger Weinbauer Leo Gmeiner fehlen je nach Sorte zwischen 50 und 60 Prozent der Menge. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit gemischten Gefühlen blicken Österreichs Winzer auf das Weinjahr 2016 zurück. Frost und Hagel haben in vielen Weinregionen Österreichs große Schäden angerichtet. Betroffen sind davon nicht nur Weinbauern in der Steiermark und dem Burgenland, sondern auch in Oberösterreich.

Weder Inn- und Mühlviertel noch das Eferdinger Becken sind klassische Weinregionen. Dennoch gibt es mittlerweile eine Reihe von Weinbauern, die kleine, aber feine Mengen produzieren. Einer von ihnen ist der Perger Leo Gmeiner, der sich auf zwei Weißweine (Bouvier und Chardonnay) und zwei Rotweine (Zweigelt und Rösler) spezialisiert hat. "Der Jahrgang 2016 wäre hervorragend, aber leider fehlen die Mengen", sagt der 36-Jährige. Der Morgenfrost Ende April hat ihn ebenso wie die Winzer in der Steiermark stark getroffen. "Je nach Sorte fehlen zwischen 50 und 60 Prozent der Menge", sagt Gmeiner, der auf einem Hektar Wein anbaut. Für ihn ist der Wein Hobby und zweites Standbein zugleich, das die 30 Hektar Ackerfläche ergänze.

Der Frost im April hat den Weinbeständen von Bernhard Aichinger wenig anhaben können, wohl aber der schwere Hagel zwei Monate später. "Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt fehlt uns die Hälfte der Menge", sagt der 29-Jährige, der den Hof in Hartkirchen vor drei Jahren von seinem Vater übernommen hat. Mit sechs Hektar Weinanbaufläche zählt Aichinger zu den größeren Weinbauern in Oberösterreich. Trotz des Produktionsausfalls ist für ihn 2016 "kein schlechtes Jahr". Die Qualität des Weins stimme.

Für Wolfgang Költringer, Weinbauer in Weilbach im Innviertel, gab es 2016 zwei Herausforderungen. Neben der Kälte Ende April sei der Pilzbefall der Reben aufgrund des Regens im Sommer gewesen. Nach dem überragenden Weinjahr 2015 sei die Menge im Vorjahr um rund 15 Prozent geringer ausgefallen. "Der Jahrgang ist frisch, fruchtig und hat etwas weniger Alkoholgehalt", sagt Költringer. Auf seinen vier Hektar baut der Weinbauer zu 85 Prozent Weißwein an, bevorzugt Veltliner, Rivaner und Chardonnay.

Österreichweit fiel die Ernte sehr unterschiedlich aus: Während die Mengen in Niederösterreich und Wien stiegen, gab es im Burgenland und der Steiermark Ausfälle von 50 und mehr Prozent (siehe unten). Dies geht aus den Zahlen der Statistik Austria hervor, die gestern veröffentlicht wurden.

Wein in Österreich

1,95 Millionen Hektoliter Wein wurden im Vorjahr in Österreich produziert. Das entspricht einem Rückgang um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Rückgang von rund einem Drittel waren die Einbußen bei Rotweinen besonders stark.

61 Prozent betrug der Produktionsausfall in der Steiermark im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Burgenland konnte nur die Hälfte der Ernte eines durchschnittlichen Jahres eingebracht werden. Schuld war in beiden Fällen der Spätfrost Ende April.

11 Prozent mehr Wein wurde hingegen in Niederösterreich geerntet. Auch in Wien lag die Produktion mit 25.300 Hektolitern deutlich über jener des Vorjahres.

