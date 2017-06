Warum in Oberösterreich urlauben?

LINZ. Tourismus-Experte über die Marke Oberösterreich: Eindeutige Positionierung fehlt.

Oberösterreichs Tourismusorganisation hat ihren Markenauftritt erneuert. Die Tourismusverbände müssen auf politischen Druck hin fusionieren – kurz: es tut sich was. Doch stimmt die Richtung? Tourismus- und Markenexperte Christoph Engl im Gespräch.

OÖN: Die neue Werbekampagne des Oberösterreich-Tourismus soll uns das Gefühl geben, dass touristisch alles gut ist und wir viele tolle Angebote für verschiedene Menschen haben. Wie ist die Außensicht?

Engl: Handwerklich ist der touristische Auftritt Ihres Bundeslandes besser als der vieler anderer vergleichbarer Regionen. Das Bildkonzept, das Storytelling – hier sind Profis am Werk. Doch wenn ich sechs Minuten im Werbefilm brauche, um das Reisemotiv zu erklären, sind die Gäste in unserer schnelllebigen Zeit wieder weg.

Also schafft es Oberösterreich nicht wirklich, ein Reisemotiv zu bieten?

Wandern, Radfahren, Ski, Wassersport – das machen alle anderen auch. Alle haben Regionen wie den Böhmerwald und das Salzkammergut und eine Stadt wie Linz. Diese Vielfalt ist problematisch, als Konzept funktioniert es nur bei Gästen, die Oberösterreich schon kennen. Es fehlt ein eindeutiges Reisemotiv, für das die Gäste Geld und Zeit in die Hand nehmen.

Sie sagen, das Warum ist das neue Wohin, was heißt das?

Der geografische Begriff Oberösterreich ist kein Grund, dahin zu fahren. Nach Tirol fährt man wegen der kraftvollen Berge. Nach Südtirol wegen des Kontrasts Alpin-Mediterran. Und nach Oberösterreich? Wenn potenzielle Gäste nicht sagen können, wo Oberösterreich die erste Wahl ist, haben Sie keine Bedeutung. Dann haben Sie nur einen Namen.

Haben die vielen Tourismusverbände, die jetzt fusionieren müssen, damit etwas zu tun?

Da kann schon ein Zusammenhang sein. Wenn man die Historie ansieht, wächst Tourismus immer aus einem Ort heraus, nie aus der Region. Es ist kein Wunder, dass es diese örtlichen Strukturen noch immer gibt. Ähnlich wie bei den Fluglinien, derer es mehr als 75 in Europa gegeben hat und wo in den nächsten 20 Jahren nur fünf übrigbleiben werden, ist es im Tourismus: Wenn man Erfolg haben will, wird es eine Bereinigung der Strukturen geben müssen. Meist wird das nur durchgeführt aus Gründen der Effizienz und der Kostenersparnis. Was fehlt, ist eine größere Idee. Die Frage muss sein: Worauf könnten wir in Oberösterreich gemeinsam so große Lust entwickeln, um uns zu verändern? Wenn das nicht beantwortet wird, verblutet man politisch. Man kann Gewachsenes nicht einfach so ändern.

Viele Tourismusbetriebe in Oberösterreich jammern, dass ihnen unter dem Strich zu wenig übrig bleibt. Zu Recht?

Die Hotels begründen zu oft ihre Preise mit der Zimmergröße, der Ausstattung, und vergessen dabei, dass viele Gäste es daheim besser haben als im Viersterne-Hotel. Tourismusbetriebe müssten ihre Leistungen besser verkaufen: Erfahrung der Mitarbeiter in der Urlaubsgestaltung, extrem leise Klimaanlage, 100 Mbit/s Internet etc.

Zur Person

Der Jurist Christoph Engl hat zwölf Jahre lang als Direktor der Südtirol Marketing AG die Dachmarke Südtirol aufgebaut. Seit 2013 ist er Managing Director bei der Nürnberger Brand Trust GmbH, einer Managementberatung für Marken. Sein aktuelles Buch heißt „Destination Branding. Von der Geografie zur Bedeutung“, UVK Verlag.

