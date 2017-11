WAG übernimmt Wiener Kallco

LINZ/WIEN. Die oberösterreichische Wohnungsgesellschaft WAG übernimmt den Wiener Projektentwickler und Bauträger Kallco und steigt damit in den Wiener Wohnungsmarkt ein.

WAG-Chef Wolfgang Schön Bild: Monika Aigner

Anlass für den Kauf ist der Rückzug des Eigentümers und Geschäftsführers Winfried Kallinger (75). Die WAG übernimmt neben der Kallco auch deren 18 Mitarbeiter in Wien sowie die Gesellschaftsanteile an der Hausfeld Projektentwicklung GmbH mit Liegenschaften in einem Stadtentwicklungsgebiet im 22. Bezirk.

Mit der Fortführung der laufenden Projekte will das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren rund 1000 Wohnungen schaffen.

