Von Müllnotstand zum Recycling

LINZ. Gestern hat Landesrat Rudi Anschober den neuen oberösterreichischen Abfallwirtschaftsplan der Landesregierung zum Beschluss vorgelegt. In einem Pressegespräch legte er die Eckpunkte des neuen Plans dar.

Anschober erinnerte an den Müllnotstand, der in den 1980er-Jahren in Oberösterreich ausgerufen worden war. Seither habe man regionale Strukturen aufgebaut, die in Richtung Kreislaufwirtschaft weisen. "Abfall ist wertvoll", sei der Leitgedanke. Abfälle seien Werkstoffe, die vielfältig genutzt werden könnten.

Oberösterreichs Bürger seien schon jetzt beim Abfalltrennen sowohl national als auch international vorbildlich. Die Restabfallmenge konnte von 152 Kilogramm im Jahr 2009 auf 141 Kilogramm im Jahr 2015 gesenkt werden.

Die größte Abfallmenge entsteht im Bauwesen. Hier sieht Anschober noch Verbesserungsbedarf, was das Recycling angeht. Hier sollten Vorgaben geschaffen werden, um den Einsatz von Recycling-Baustoffen bei öffentlichen Bauvorhaben auf Gemeinde- und Landesebene zu erhöhen. Auch im Bereich Lebensmittel sieht Anschober noch Handlungsbedarf. Hier soll vor allem verstärkt informiert werden.

