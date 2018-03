Vom "Kepler-Valley" zu den acht Schätzen von Steyr

LINZ. Oberösterreichs Wirtschaftskammer will mit 48 Initiativen in den Regionen den Standort stärken.

Laurenz Pöttinger Bild: Maringer

Die Region Gusental befindet sich zwischen der Linzer Kepler-Universität und der Fachhochschule Hagenberg. In den Gemeinden der Region gibt es rund 500.000 Quadratmeter unbebautes Ansiedlungsgebiet für Betriebe. Diesen Platz will die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) nutzen und das "Kepler-Valley" hochziehen – ein Ort, an dem sich Wissenschafts- und Technologiebetriebe ansiedeln können, die mit der Universität und der Fachhochschule zusammenarbeiten.

Diese Initiative ist eine von 48, an denen die Kammer seit Beginn des Vorjahres mit Unternehmen in Oberösterreich gearbeitet hat. Gestern, Montag, präsentierten WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Laurenz Pöttinger, Sprecher der Bezirksstellen, die Konzepte bei einem Pressegespräch in Linz.

"Es geht darum, die Position unseres Standorts im internationalen Vergleich zu stärken", sagte Hummer. Die 48 Initiativen ziehen sich durch alle 18 Bezirke und 440 Gemeinden des Landes. Sie reichen von Lehrlingsförderungen über Mentoren-Programme für Asylwerber bis zum digitalen Einkaufen in der Linzer Innenstadt.

In Steyr stehen die "acht Schätze" der Stadt auf der Agenda: Bisher könne die Stadt vom Ruf ihrer Geschichte und Produkte nicht allzu sehr profitieren. Dies schlage sich in den stagnierenden Nächtigungszahlen nieder, heißt es in der Informationsbroschüre. Deshalb will man die Vorzüge der Stadt verstärkt hervorheben: einerseits die Nähe zum Nationalpark Kalkalpen, anderseits die Rolle als Standort großer Konzerne (etwa BMW, MAN oder SKF).

"Kein Schubladenkonzept"

"Dieses Programm besteht aus dringenden Anliegen, die voranzutreiben sind", sagte Bezirksstellensprecher Pöttinger. Man habe sich bewusst für ein differenziertes Konzept und keines "für die Schublade" entschieden. Pöttinger: "Jede Region ist einzigartig und braucht deshalb auf sie zugeschnittene Initiativen." (rom)

