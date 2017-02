Versicherung nur für teure Handys wirklich sinnvoll

LINZ. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben zehn Handyversicherungen verglichen und kommen zu der Empfehlung, diese nur für sehr teure Geräte abzuschließen.

Versichern nicht immer sinnvoll Bild: Reuters

Viele Schadensfälle sind gar nicht gedeckt, oder es sind hohe Selbstbehalte zu zahlen. Eine Versicherung mit Diebstahlschutz für ein Handy im Wert von 499 Euro kostet beispielsweise zwischen 36 und 131 Euro pro Jahr.

Kaputte Displays führen die Liste der häufigsten Handyschäden klar an, gefolgt von Bedienungsfehlern, Flüssigkeitsschäden und Diebstahl. Doch gerade in diesen Fällen gebe es in den Versicherungsbedingungen besonders häufig Ausschlüsse und sehr strenge Voraussetzungen für den Versicherungsschutz, heißt es bei den Konsumentenschützern.

Sie raten dazu, eine Handyversicherung nicht automatisch mit dem Kauf abzuschließen, sondern sich gut über die Versicherungsleistungen zu informieren. Es sei überlegenswert, den Betrag in der Höhe der Prämie zur Seite zu legen, um sich im Bedarfsfall ein neues Handy kaufen zu können.

