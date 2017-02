Verkauf der Sparda Bank nach Deutschland geplatzt

WIEN/LINZ. Die Sparda Bank Hessen hat ihren Plan einer Mehrheitsübernahme der österreichischen Sparda Bank aufgegeben.

Die Sparda Bank-Führung verhandelt jetzt mit der Volksbank Wien. Bild: (Sparda Bank)

Nach deutschen Medienberichten soll das Vorhaben am Preis gescheitert sein. Jetzt verhandelt die Sparda Bank Österreich mit der Volksbank Wien.

"Es wäre ein interessanter Deal gewesen. Der Vorstand hat aber im Dezember davon Abstand genommen", sagte der Chef der Sparda Hessen, Jürgen Weber, nach einem Bericht der "Frankfurter Neuen Presse". Es seien zu viele Entscheider am Tisch gesessen, über die Zeit sei die grenzüberschreitende Beteiligung unrentabel geworden.

"Wir hatten zwei Möglichkeiten: die Sparda Bank Hessen oder die Volksbanken", sagt Jürgen Dumpelnik, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda Bank Österreich, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Jetzt werde man eben die österreichische Lösung anstreben.

Wie diese konkret aussehen könnte, wolle und könne er noch nicht sagen. Man sei in sehr gut verlaufenden Verhandlungen.

Vergangenen Herbst hieß es, die Sparda Bank Hessen werde aller Wahrscheinlichkeit nach die Sparda Bank Österreich mit Sitz in Linz übernehmen, die OÖNachrichten berichteten. Damals hieß es, man sei sich grundsätzlich einig. Was noch ausstehe, sei die Zustimmung der Europäischen Zentralbank.

Die Sparda-Banken haben eine starke Verwurzelung unter den Eisenbahnern. Da die Sparda-Banken in Österreich Mitglieder im Haftungsverbund der österreichischen Volksbanken sind, mussten sie zuletzt Millionen Euro wertberichtigen. Und als Bank, die sich fast ausschließlich auf Privatkunden spezialisiert hat, ist das Geschäftsmodell in der jetzigen Zinssituation nur schwer darstellbar.

Das hat im Vorjahr schon dazu geführt, dass die Sparda Bank Süd in Villach und die Sparda Bank Nord in Linz fusioniert haben. Der Firmensitz ist aber nach wie vor in Linz. (hn)

