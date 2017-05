VKB-Bank: Schobesberger kommt statt Trauner

Rudolf Trauner wird nicht nur seine Funktion als Präsident der Wirtschaftskammer vorzeitig zurücklegen.

Matthäus Schobesberger (li.) Bild: haas

Der 63-Jährige wird, wie berichtet, bald auch nicht mehr Vorsitzender des Aufsichtsrats in der VKB-Bank sein. Seine Funktionsperiode wäre dort bis zum Frühjahr 2018 gelaufen.

Generaldirektor Christoph Wurm bestätigte den OÖNachrichten, dass der neue Vorsitzende in der nächsten Aufsichtsratssitzung gewählt wird, also aus dem Kreis der Aufsichtsratsmitglieder. Das lässt darauf schließen, dass der Linzer Unternehmer Matthäus Schobesberger Trauner in dieser Funktion nachfolgen wird. Er ist derzeit Trauners Stellvertreter. Ein zusätzliches Aufsichtsratsmitglied wird vorerst nicht bestellt.

Irritationen hat in Wirtschaftskreisen die Vorgangsweise der VKB-Bank ausgelöst, Trauner unmittelbar nach seiner Rücktrittsankündigung in der Kammer zu fragen, ob er auch in der VKB abzudanken gedenke. Dies sei ob des krankheitsbedingten Rücktritts wenig empathisch gewesen. Wurm verweist darauf, man habe keine andere Wahl gehabt, als Trauner sofort um ein Statement zu bitten. Dies würden die aktuellen Gesetze verlangen.

Im Aufsichtsrat sitzen auch Liwest-Chef Günther Singer, Trauners Nachfolgerin Doris Hummer und die Journalistin Christine Haiden.

